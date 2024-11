Al fine di offrire servizi sempre più ottimali, il colosso statunitense Apple ha dato ufficialmente il via ai test della versione 18.2 del suo sistema operativo iOS. Non a caso, dunque, in seguito al rilascio della versione 18.1 l’azienda di Cupertino punta ad ottimizzare ulteriormente i servizi messi a disposizione di tutti i suoi utenti.

Con tale obiettivo, gli sviluppatori sono al lavoro sulla nuova versione che non potrà che andare ad introdurre importanti funzioni tra cui alcune basate sull’utilizzo della nuova tecnologia di intelligenza artificiale. Scopriamo insieme quali saranno le ottimizzazioni che la versione 18.2 dell’iOS porterà con sé.

Apple: a breve rilascio di iOS 18.2

Tutti noi conosciamo Apple per essere un’azienda che mette l’eccellenza al centro dei suoi progetti. Progetti che, dopo un dettagliato e lungo lavoro, portano sul mercato dispositivi dotate di specifiche tecniche e design che non fanno altro che attirare l’attenzione degli utenti. Tuttavia, l’obiettivo è anche quello di aggiornare sempre più spessi il sistema operativo in modo tale da offrire sempre la migliore esperienza d’uso. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, Apple prevede di rilasciare durante la prima settimana di dicembre iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS 15.2. Tale data anticiperebbe dunque il rilascio pubblico rispetto a quanto solitamente avviene per i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi.

Come accennato in apertura, iOS 18.2 metterà a disposizione funzionalità che offriranno all’utente la possibilità di creare immagini tramite l’utilizzo dell’AI e di ChatGPT e OpenAI. Con il nuovo aggiornamento non mancherà, inoltre, un maggiore supporto all’utilizzo delle lingue e, nello specifico, dell’inglese. L’azienda prevede un ulteriore ottimizzazione sotto questo aspetto con il rilascio di iOS 18.4 previsto per aprile 2025.

Non casualmente, però, il rilascio dell’aggiornamento iOS 18.2 viene anticipato da Apple al fine di accelerare l’introduzione di soluzioni AI sui dispositivi. Come anticipato, sarà possibile generare immagini con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e usufruire della capacità dell’assistente vocale e degli strumenti di scrittura grazie all’integrazione tra Siri e ChatGPT.