Avete mai sentito parlare di KolibriOS? Stiamo parlando di un sistema operativo che si contraddistingue poiché oltre ad essere del tutto performante è anche decisamente leggero. Non a caso, infatti, necessita di talmente poco spazio che può essere eseguito su un floppy disk con capacità di 1,44MB (3,5″).

KolibriOS non è come tutti gli altri sistemi operativi perché i megabyte di spazio sul disco di cui necessita sono veramente pochissimi. A mostrare le sue capacità, nei giorni scorsi, è stato un video che vedeva questo sistema operativo come protagonista. Un video che ha attirato l’attenzione di tantissimi utenti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli al riguardo.

KolibriOS: il sistema operativo leggero

Un sistema operativo in grado di sorprendere per diversi aspetti e caratteristiche è la scelta che qualunque utente vorrebbe avere a disposizione. Ecco perché oggi non possiamo non parlare del sistema operativo KolibriOS. Una soluzione inevitabilmente unica visto che si contraddistingue per leggerezza e performance che è in grado di offrire. Secondo quanto diffuso, richiede solamente pochi megabyte di spazio sul disco e solamente 8MB di RAM per poter essere utilizzato.

Non a caso, il video diffuso sul web nelle scorse ore mostra come tale sistema operativo sia talmente leggero da poter essere eseguito su un floppy disk da 3,5″. Come sappiamo, dunque, la capacità messa a disposizione da un floppy disk da 3,5″ è pari a soli 1,44MB.

Un risultato reso possibile grazie al linguaggio di programmazione assembly. A rendere tale sistema operativo del tutto performante anche la presenza di browser, word processor, visualizzatore di immagini, editor grafico e più di 30 giochi. Inoltre, i dati diffusi tramite il video confermano che KolibriOS è in grado di avviarsi in un tempo pari a soli 10 secondi, sia da floppy che da CD-ROM. Quante volte desiderato di avere un sistema capace di avviarsi in meno di 10 secondi?