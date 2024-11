Kia Tasman: il pick-Up coreano sfida i giganti del settore

Con il nuovo Kia Tasman, la casa coreana entra nel competitivo mercato dei pick-up. Un debutto mirato verso Paesi come Corea del Sud, Australia, Africa e Medio Oriente, dove i veicoli robusti sono una scelta pratica per affrontare terreni difficili. I rivali? Nomi già noti come Ford Ranger, Toyota Hilux e Volkswagen Amarok. Kia, consapevole della concorrenza, ha puntato su un design distintivo e dimensioni generose per rendere il Tasman una scelta unica.

Esteticamente, il Kia Tasman si distingue grazie a superfici squadrate e lineari, una griglia frontale orizzontale e fari a LED verticali. I passaruota sporgenti e il tetto piatto enfatizzano l’aspetto robusto. Con una lunghezza di 541 cm, una larghezza di 193 cm e un’altezza che varia fino a 192 cm, il Tasman appare imponente su strada. Un design originale che, senza dubbio, non passa inosservato. Ma sarà abbastanza per sfidare i veterani del settore?

Comfort e funzionalità all’interno del Kia Tasman

All’interno, il Tasman punta a combinare tecnologia e comodità. L’abitacolo del Kia Tasman è raffinato e hi-tech, con l’obiettivo di offrire comfort da vettura. Sedili e plancia utilizzano materiali sostenibili, mentre la dotazione tecnologica è all’avanguardia. Kia ha inserito un quadro strumenti digitale e un sistema multimediale con display touch da 12,3 pollici. Inoltre, un secondo schermo da 5” regola il clima. Tra gli optional spicca un sistema audio Harman Kardon a otto altoparlanti, ideale per un’esperienza sonora di qualità. Le soluzioni pratiche includono un tavolo pieghevole nella console centrale e un capiente vano portaoggetti da 33 litri sotto i sedili posteriori.

La praticità continua nel comparto di carico. Il Kia Tasman ha una capacità che varia tra 1.017 e 1.195 kg. Il modello può poi trainare fino a 3.500 kg. Il cassone è pensato per facilitare il trasporto di oggetti ingombranti. L’azienda ha aggiunto un sistema di illuminazione, una presa di corrente, un mini-tavolo e un piano di carico scorrevole. Kia ha previsto anche 13 kit di personalizzazione per migliorare praticità ed estetica. In tal modo, chi lo vuole acquistare, può adattare il pick-up alle esigenze più diverse. Sotto il cofano, Kia offre due opzioni. La prima è con un turbobenzina da 2,5 litri che ha 277 CV di potenza. L’alternativa è un turbodiesel da 2,2 litri con 207 CV e una coppia di 441 Nm. Basteranno queste caratteristiche a convincere chi cerca un pick-up potente, funzionale e dal design innovativo?