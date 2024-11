Yamaha TMAX 2025: tecnologia e stile rinnovati

Yamaha rinnova il TMAX per il 2025. Dal suo debutto nel 2001, questo maxi scooter ha conquistato una posizione di rilievo. Ne sono state infatti vendute oltre 330.000 unità solo in Europa. Per il nuovo modello, Yamaha ha deciso di intervenire sia sul look sia sulla dotazione elettronica. La casa ha dato così vita ad un TMAX più moderno e accattivante. La parte frontale, ridisegnata con doppi fari e luci di posizione integrate, ora ha persino un aspetto ancora più sportivo di quanto lo fosse prima. Anche la carenatura è stata rinnovata per centralizzare meglio le masse. La Yamaha, nonostante i cambiamenti, è riuscita perfettamente a mantenere però l’estetica tipica della serie.

Yamaha ha migliorato il cruscotto digitale, equipaggiandolo con uno schermo da 7 pollici e tre diverse modalità di visualizzazione. Collegandosi all’app MyRide, il pilota può ascoltare musica, leggere SMS e gestire le chiamate. Le funzioni digitali sono estese con l’app Garmin Motorize, che permette di accedere a navigazione, condizioni di traffico e meteo. È davvero possibile chiedere di più da un maxi scooter?

Potenza, sicurezza e comfort in ogni dettaglio per la nuova Yamaha

Il TMAX 2025 mantiene il motore bicilindrico di 560 cc, con una potenza di 48 CV e 55 Nm di coppia. Yamaha ha perfezionato il sistema di scarico e ottimizzato la frizione per un’accelerazione più fluida, rendendo il modello conforme alla normativa EURO5+. Confermati il telaio in alluminio e le sospensioni, mentre la nuova piattaforma inerziale consente l’introduzione dell’ABS Cornering. Il controllo di trazione e il sistema D-MODE, regolabili, consentono di adattare la risposta del motore alle condizioni stradali.

La versione Tech Max aggiunge caratteristiche ideali per i lunghi viaggi, come il parabrezza regolabile elettricamente, sella e manopole riscaldate. Yamaha ha incluso anche il Cruise Control, una sospensione posteriore regolabile e il TPMS per monitorare la pressione delle gomme. La sicurezza è aumentata con interruttori retroilluminati e un sistema Brake Control ottimizzato. Disponibili da marzo 2025, i nuovi TMAX e TMAX Tech Max saranno proposti rispettivamente a 13.499 e 15.699 euro. Yamaha sembra pronta a ridefinire, ancora una volta, il concetto di scooter premium. Riuscirà il nuovo TMAX a confermare la propria leadership?