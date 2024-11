Velocifero lancia il CITY-X: la nuova sfida degli scooter a ruota alta

Velocifero torna sotto i riflettori con il CITY-X, un modello che segna il suo ingresso nel competitivo mondo degli scooter a ruota alta. ? Perché questa scelta? In Italia, gli scooter a ruota alta coprono quasi metà delle vendite. Era naturale, quindi, puntare su questa tipologia. Il CITY-X arriva in due versioni, da 125cc e 180cc. Entrambe offrono una guida stabile grazie alle ruote da 16 pollici. Il motore è un monocilindrico 4 tempi, a 4 valvole, conforme agli standard EURO 5+. Questo assicura buone prestazioni, con un occhio di riguardo all’ambiente. Le dimensioni compatte e il look sportivo rendono lo scooter CITY-X ideale per muoversi nel traffico. Ma cosa lo rende davvero unico? Sicuramente l’integrazione del display TFT da 5 pollici e la dotazione di serie dell’ABS, che garantiscono un’esperienza di guida sicura e tecnologicamente avanzata.

Comfort e prestazioni in un solo scooter

Se il modello da 125cc è stato pensato per chi cerca uno scooter dinamico per i tragitti cittadini, la versione da 180cc offre prestazioni superiori anche per viaggi extraurbani. Due anime, quindi, per un solo veicolo: quale scegliere? Dipende tutto dalle tue esigenze di mobilità. Il CITY-X non si limita a puntare sulle prestazioni. Anche il comfort è al centro dell’attenzione. Le sospensioni evolute, con forcella idraulica telescopica all’anteriore e doppi ammortizzatori al posteriore, promettono una guida fluida su ogni tipo di asfalto. E non è forse questo ciò che tutti cerchiamo in uno scooter quotidiano?

Lo scooter CITY-X sarà disponibile in cinque colori. Lo si può acquistare in Grigio, Nero, Rosso, Bianco e Blu. Il suo arrivo è previsto per la primavera 2025, con un prezzo di lancio di 2.990 euro. Sarà possibile vederlo all’EICMA 2024, dove Velocifero svelerà anche un nuovo modello, ancora segreto. Velocifero punta a rivoluzionare la mobilità con il CITY-X, uno scooter che combina sicurezza, stile moderno e versatilità. Sei pronto a provare una nuova esperienza di mobilità o preferisci qualcosa con un look più aggressivo?