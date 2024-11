Hyundai è una casa automobilistica che ormai da alcuni anni si contraddistingue perché in cerca di soluzioni innovative per una mobilità futura più sostenibile. Non a caso, infatti, porta avanti il suo lavoro sulle tecnologie a idrogeno da implementare su nuovi modelli. Un lavoro importante che conferma la volontà della casa automobilistica sudcoreana di porre particolare attenzione sull’idrogeno, vista come fonte di energia sostenibile ed efficace.

Con la Hyundai Initium il brand sudcoreano punta ad introdurre un vero e proprio stile innovativo confermando la sua volontà di portare avanti lo studio e l’implementazione dell’energia a idrogeno. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo modello a idrogeno che dovrebbe essere svelato nel corso del 2025.

Hyundai Initium: un nuovo inizio verso l’idrogeno

Il concept mostra in anteprima alcune caratteristiche che dovrebbero contraddistinguere il nuovo modello a idrogeno. Modello che, secondo quanto diffuso dalla stessa Hyundai, dovrebbe essere svelato nel corso della prima metà del nuovo anno.

Con l’intento di offrire il massimo delle prestazioni, Hyundai ha deciso di adottare dei serbatoi di idrogeno efficienti, tanto da offrire un’autonomia fino a 650 chilometri. Inoltre, ad offrire una potenza adeguata è un motore elettrico da 204 CV.

Non a caso, dunque, con la presentazione della concept car Initium, Hyundai svela a tutti gli appassionati alcuni dettagli stilistici che andranno a contraddistinguere il look dei suoi futuri modelli.

Per quanto riguarda gli interni, il costruttore sudcoreano non ha svelato immagini ufficiali o dettagli ma sappiamo che non mancherà il comfort a bordo grazie ad un abbondante spazio interno e molta versatilità, con ampio spazio per i passeggeri della seconda fila e sedili dotati di schienali dall’ampio angolo di reclinazione. Una sicurezza ottimale è inoltre offerta grazie ad una struttura multi-scheletro presente nella parte anteriore e con una struttura laterale rinforzata della carrozzeria. Come anticipato, il costruttore prevede di presentare il veicolo di serie nella prima metà del 2025.