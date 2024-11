Il produttore tech Motorola ha sicuramente fatto centro con il suo nuovo smartphone pieghevole, ovvero il nuovo Motorola Razr 50. Questo fantastico foldable arriva però ora in una nuova edizione tutta di bianco, denominata Motorola Razr 50 White Lover Limited Edition. Vediamo qui di seguito le caratteristiche della nuova versione di questo device.

Motorola svela ufficialmente il nuovo Motorola Razr 50 White Lover Limited Edition

Il produttore tech Motorola ha da poco deciso di rendere disponibile una nuova versione del suo smartphone pieghevole. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Motorola Razr 50 White Lover Limited Edition. A caratterizzare e a distinguere questo nuovo device è sicuramente il suo design.

La backcover di questo device è infatti tinta di una nuova colorazione, ovvero un bianco perlato. Questo dona ovviamente al dispositivo un look ed un aspetto esteriore decisamente più elegante e premium. Al di là di questo, però, non troviamo altre differenze degne di nota rispetto alla versione standard.

Sotto al cofano, troviamo infatti il potente processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 7300X, disponibile con diversi tagli di memoria. All’interno, troviamo sempre un display pieghevole con tecnologia AMOLED da 6.9 pollici di diagonale di tipo LTPO. Esternamente troviamo poi un display sempre AMOLED con una diagonale pari a 3.6 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Rimane inoltre la certificazione di resistenza IPX8. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dispone poi di un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine più un secondo sensore grandangolare da 13 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Razr 50 White Lover Limited Edition sarà disponibile all’acquisto per il momento in Cina ad un prezzo di circa 465 euro al cambio attuale. Per il momento, l’azienda non ha rivelato informazioni su un suo possibile arrivo per il mercato italiano.