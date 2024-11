L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la piattaforma in verde l’ante infatti un bacino di utenti a dir poco assoluto che continua a macinare record sul record, il merito è ovviamente di tutte le funzionalità disponibili che contribuiscono a rendere l’applicazione facile da utilizzare e soprattutto intuitiva con possibilità che la rendono sicuramente la soluzione migliore, attualmente disponibile.

Ovviamente come tutte le applicazioni, anche WhatsApp una volta installato sul nostro dispositivo occupa una discreta quantità di memoria che cresce con il passare dei giorni, più massaggiamo e più riceviamo immagini e file di vario genere e ovviamente più le dimensioni dello spazio occupato da WhatsApp crescono, di conseguenza nel caso foste accorto di memoria liberare questo spazio può diventare un dettaglio certamente da non sottovalutare, per molti utenti si tratta di qualcosa di abbastanza difficoltoso ma grazie agli ultimi aggiornamenti dell’applicazione è possibile effettuare questa pratica molto facilmente e con una gestione decisamente più consapevole.

Un menù apposito

Per poter gestire facilmente e in modo totale la memoria occupata da WhatsApp all’interno del vostro dispositivo i passi da seguire sono decisamente molto semplici, vi basterà infatti aprire l’applicazione, sia su iOS che su Android, recarvi nelle impostazioni e li troverete un apposita voce che recita “Spazio e Dati”, dopodiché fate tap sulla voce “Gestisci Spazio” Per poter accedere ad un menu all’interno del quale potrete gestire interamente lo spazio di archiviazione occupato da WhatsApp e di conseguenza liberarlo tramite una rapida eliminazione di tutti i file che ritenete non necessari, ovviamente nel caso voleste procedere all’eliminazione di tutte le immagini salvate vi suggeriamo di effettuare un backup di quelle che ritenete più importanti prima di procedere alla loro totale radicazione, così facendo riuscirete a svuotare lo spazio occupato da WhatsApp in pochi semplici passi senza stare ad impazzire, cercando ogni singolo file all’interno della memoria del vostro telefono.