Le Samsung Galaxy Buds FE sono cuffiette davvero interessanti, un prodotto che riesce a garantire ad ogni modo performance di ottimo livello, sebbene a tutti gli effetti gli utenti si ritrovino a non dover investire cifre troppo elevate per il loro acquisto.

Avvicinandosi allo stesso dispositivo possiamo notare, prima di tutto, essere perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo attualmente disponibile sul mercato, proprio perché si collegano solo tramite bluetooth di ultima generazione. Presentano oltretutto cancellazione attiva del rumore, comunemente definita ANC, in questo modo il consumatore riesce perfettamente ad isolarsi dall’ambiente circostante, potendole facilmente utilizzare con ogni condizione ambientale (anche le più rumorose).

Samsung Galaxy Buds FE: un prezzo davvero ottimo per tutti

Il prezzo di vendita delle Samsung Galaxy Buds FE è davvero in caduta libera nell’ultimo periodo, lanciate sul mercato nel corso del 2023, vengono proposte di listino a 109 euro, ma solamente in questi giorni il consumatore si ritrova a poter spendere il 46% in meno, per arrivare così ad un valore finale di 59 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Il sistema di controllo è completamente touch, sulla singola cuffietta è presente un’area di sensibilità che permette di regolare il volume e la riproduzione musicale; la gestione delle chiamate non presenta difetti particolari, sono presenti 3 microfoni che permettono di raccogliere senza problemi la voce dell’utilizzatore. Il fit è ergonomico, le cuffiette penetrano leggermente all’interno del canale uditivo, riuscendo così ad incastrarsi perfettamente nell’alloggiamento, ma senza recare fastidio nell’utilizzo sul lungo periodo. La colorazione di cui vi abbiamo parlato nell’articolo è la Graphite, si differenzia dalla bianca per il colore diverso della cuffietta stessa e della parte interna della custodia di ricarica, esternamente invece sono uguali identiche, oltre che essere realizzate in plastica.