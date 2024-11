Arriva su WhatsApp un nuovo aggiornamento per la versione beta per Android. Quest’ultimo presenta due nuove funzionalità che contribuiscono a migliorare l’esperienza degli utenti. Anche se l’aggiornamento non rivoluziona l’app, introduce dettagli che facilitano la gestione delle chat e l’interazione nei canali. Funzioni che hanno lo scopo di perfezionare ulteriormente l’utilizzo quotidiano di WhatsApp. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche delle due novità in arrivo.

WhatsApp: ecco cosa sta per cambiare

La prima novità in arrivo riguarda un contatore applicato ai filtri introdotti di recente nell’app. Quest’ultimi sono visualizzabili nella parte superiore della lista delle conversazioni e permettono di suddividere le chat in categorie. La nuova funzione aggiunge un piccolo numero accanto a ciascun filtro. Quest’ultimo ha lo scopo di mostrare il totale delle chat non lette. Con un semplice colpo d’occhio, l’utente può quindi capire quante conversazioni non ha ancora visualizzato per ogni categoria.

Si tratta di una funzione particolarmente utile per chi ha un elevato numero di conversazioni. Ad esempio, chi utilizza WhatsApp per scopi lavorativi o gestisce un numero considerevole di chat, incluse quelle di gruppo, potrebbe trarre importanti benefici da tale novità. Con tale strumento gli utenti potranno ottimizzare il proprio tempo, concentrandosi subito sulle chat non lette, migliorando la velocità e la precisione nel rispondere.

La seconda novità, invece, riguarda i canali di WhatsApp. In particolare, viene introdotta la possibilità di effettuare ricerche all’interno dei canali. Si tratta di una funzione che molti utenti attendevano da tempo. Al momento, toccando l’icona con i tre puntini in alto a destra di un canale, si hanno a disposizione solo quattro opzioni. Ovvero: “Info canale”, “Condividi”, “Segnala” e “Smetti di seguire”. Presto, a quest’ultime si aggiunge anche la funzione “Cerca”.

Quest’ultima permetterà agli utenti di individuare rapidamente messaggi o contenuti specifici all’interno di un canale su WhatsApp. Si tratta di un’opzione utile soprattutto per i canali particolarmente attivi. Gli utenti, infatti, potranno trovare le informazioni desiderate velocemente e senza ricorrere alla ricerca manuale. Inoltre, la funzione “Cerca” sarà accessibile anche dalle informazioni del canale.

Al momento entrambe le funzioni sono disponibili sulla versione beta di WhatsApp e non è ancora stato reso noto quando arriverà sulla versione stabile dell’app.