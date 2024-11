Amazon cerca di avvicinare più utenti possibili all’acquisto dell’ottimo Oppo Reno12 Pro, mettendo a disposizione una promozione che fa spendere poco o niente a tutti coloro che vogliono avere tra le mani un device che riesce comunque a garantire prestazioni da quasi top di gamma.

La spesa sull’acquisto di questo smartphone è fortemente ridotta, ma prima conosciamone alcune specifiche tecniche, infatti è dotato di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, che si appoggia alla tecnologia AMOLED per raggiungere risoluzione massima in FullHD+, oltre naturalmente ad un ottimo refresh rate da 120Hz, per fluidità decisamente superiore al normale.

Solo con questo canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, potrete avere le offerte ed anche i codici sconto gratis in esclusiva.

Oppo Reno12 Pro: l’offerta Amazon con i migliori sconti

La promozione applicata sull’oppo reno12 Pro può davvero spingere i consumatori all’acquisto, con un risparmio che nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere. Il prezzo consigliato del prodotto è di 599 euro, cifra che Amazon ha deciso di abbassare di circa 100 euro, per arrivare così a spendere solamente 499,99 euro per il suo acquisto definitivo, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche spedizione gratuita a domicilio. Se volete effettuare l’ordine premete qui.

L’utente interessato all’acquisto, deve comunque sapere essere uno smartphone dotato di processore MediaTek Dimensity 7300, accoppiato con GPU Mali-G615 MC2, ed anche 12GB di RAM, i quali possono essere virtualmente incrementati fino a 24GB. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da ben 3 sensori differenti, con il principale da 50 megapixel, poi seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, ed un effetto bokeh/macro da 2 megapixel. Il tutto porta alla realizzazione di scatti da 8165 x 6124 pixel, oltre alla registrazione video in 4K a 30fps. Da notare la presenza di una batteria da 5000mAh, che permette di godere di una buona autonomia completa, duratura anche sul lungo periodo.