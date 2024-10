Vodafone Silver a 7 euro al mese: si arriva a 200 GB

La strada intrapresa da Vodafone sembra essere molto chiara: il gestore vuole dominare prima che finisca il 2024. Dopo aver fatto un anno a rincorrere sia Iliad, con le sue straordinarie offerte, che i gestori virtuali, il provider più famoso in Europa ha deciso di mettere in circolazione di nuovo le offerte più belle già viste a fine 2023, ma con prezzi più bassi. Chi non ha mai sentito parlare delle Silver, è ora che si informi: sono tornate e garantiscono giga, minuti ed SMS.

Vodafone Silver ancora disponibili: ecco le due offerte più belle di sempre

Vodafone ha lanciato due nuove offerte interessanti per chi cerca tanti Giga a un prezzo accessibile e arriva da operatori come Iliad o gestori virtuali. Di certo queste due fazioni possono permettere agli utenti di avere molto di più ma Vodafone ci mette la qualità, offrendo una ricezione ben disposta su tutto il territorio italiano. Ecco i dettagli:

Vodafone Silver 100: questa opzione ti offre 100 GB in 4G, minuti illimitati per chiamare chiunque e 200 SMSda inviare ogni mese. Il prezzo è di 7,99€ al mese, e per i nuovi clienti il primo mese costa solo 5€. Vodafone Silver 150: simile alla Silver 100, ma con ancora più Giga. Con questa promozione avrai 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, tutto per 9,99€ al mese. Anche qui, il primo mese costa solo 5€.

Entrambe le offerte includono una possibilità interessante: se scegli SmartPay, un servizio gratuito che ti permette di ricaricare direttamente dal conto corrente, ottieni 50 GB in più. Quindi, puoi arrivare a 150 GB o addirittura 200 GBrispettivamente, a seconda dell’offerta scelta.

Vodafone offre così la possibilità di avere una connessione abbondante a un costo conveniente, dando un vantaggio a chi sceglie il pagamento con SmartPay. Le offerte sono disponibili per chi cambia operatore, quindi se stai pensando a un cambio, questo è il momento giusto per dare un’occhiata alle opzioni Silver di Vodafone.