Continuano senza sosta le super offerte mobile di Kena Mobile. L’operatore telefonico virtuale in questione è infatti uno dei più apprezzati di sempre, grazie alle sue fantastiche proposte. In questo periodo, tutti gli interessati a passare all’operatore potranno passare scegliendo tra una vasta gamma di offerte e, con molte di queste, sarà possibile usufruire del primo mese gratuito. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti del momento.

Kena Mobile, tante super offerte extra convenienti con primo mese gratuito

In quest’ultimo periodo, gli utenti potranno passare a Kena Mobile con tante offerte mobile con primo mese gratuito. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale sta proponendo sul proprio sito ufficiale l’attivazione di tante proposte di rilievo. Con molte di queste offerte, in particolare, gli utenti potranno usufruire del primo mese del rinnovo gratuito.

Tra queste offerte, spicca senz’altro quella denominata Kena 5,99 100 GB . Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Scegliendo come metodo di pagamento Ricarica Automatica, gli utenti potranno inoltre ricevere 100 GB di traffico dati extra, per un totale di 200 GB complessivi ogni mese.

Il bundle dell’offerta continua poi a stupire. Gli utenti avranno infatti a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di soli 5,99 euro al mese. Ci sono poi tante altre offerte con primo mese gratuito, tra cui quella denominata Kena 6,99 130 GB. In questo caso, sempre scegliendo il metodo di pagamento Ricarica Automatica, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 230 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ad un costo di soli 6,99 euro al mese. Rimangono poi inclusi nel bundle sempre minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 sms verso tutti i numeri.