Nuove Opel Astra: tecnologia e versatilità per ogni esigenza

L’Opel Astra continua a distinguersi come una delle vetture più versatili e complete del mercato. Ha una gamma motori che spazia dall’elettrico puro, all’ibrido fino ai classici benzina e diesel dando tutte le alternative possibile agli acquirenti. Come scegliere il modello ideale? Per chi punta sull’elettrificazione completa, la Astra Electric offre prestazioni notevoli. Queste possiede un motore da 156 CV e un’autonomia parecchio allettante che raggiunge i 418 km. Grazie alla batteria da 54 kWh, ricaricabile in corrente continua fino a 100 kW, garantisce anche una carica veloce. Tra autonomia e ricarica, risulta ideale per spostamenti quotidiani e non. I conducenti possono poi scegliere tra modalità di guida Eco, Normal e Sport, per adattarsi a diverse situazioni.

Per chi cerca un equilibrio tra efficienza e prestazioni, Opel propone anche le versioni ibrida plug-in. La motorizzazione base da 180 CV permette già una guida vivace. La variante GSe, inoltre, innalza la potenza a 225 CV, rendendola adatta a chi cerca qualcosa di un pizzico più intenso. La versione GSe ha un assetto migliorato, con ammortizzatori a smorzamento selettivo e uno sterzo calibrato per un’esperienza di guida dinamica. L’auto è stata pensata appositamente per gli amanti delle prestazioni. La modalità elettrica permette di percorrere fino a 65 km senza l’intervento del motore a benzina, perfetta in tal caso per chi si muove di più in città.

Mild Hybrid, benzina e diesel: alternative Opel

La gamma Opel Astra include anche una versione mild hybrid. Qui si parla di un tre cilindri turbo benzina da 1,2 litri e 136 CV. Questo è poi abbinato a un motore elettrico che supporta brevi tratti a velocità ridotta in modalità completamente elettrica. Tale opzione è perfetta per chi vuole un tocco di elettrificazione senza il bisogno di ricariche esterne. Il motore elettrico infatti aiuta a ridurre i consumi in città, con un guadagno anche per la sostenibilità.

Non mancano infine le opzioni benzina e diesel. La motorizzazione benzina della Opel è da 1,2 litri e varia dai 110 ai 130 CV. La versione diesel invece possiede un motore da 1,5 litri ed offre 130 CV. Tale potenza garantisce una buona risposta sia per chi percorre lunghe tratte sia per chi ha necessità di bassi consumi. Veniamo al dunque: i prezzi. Questi partono da 27.600 euro per i modelli a benzina e vanno ai 39.900 euro per quelli elettrici. Opel Astra si conferma dunque una scelta adatta a chi cerca un’auto completa ed è evidente. I clienti troveranno personalizzazione ed adattabilità a tutto tondo.