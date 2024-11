Di recente Google ha iniziato a introdurre le estensioni di Gemini su diverse app. Tra cui WhatsApp, GoogleHome, GoogleTelefono e GoogleMessaggi. Questa nuova integrazione consente alle persone di sfruttare l’AI di Gemini per facilitare varie operazioni quotidiane. Su WhatsApp, ad esempio, il rinomato chatbot offre supporto per chiamate e messaggi, con suggerimenti su come comporre e inviare testi in modo naturale. Gli utenti possono anche chiedere all’assistente di chiamare un contatto specifico o inviare un messaggio con poche parole chiave. Rendendo, in questo modo, la comunicazione ancora più intuitiva. Attualmente, queste funzioni sono disponibili solo in inglese e non possono essere utilizzate dalla schermata di blocco. Si tratta però di una limitazione che potrebbe essere superata nelle future versioni aggiornate.

Google Home e Gemini: un sistema completamente AI per la smart home

Oltre a WhatsApp, Gemini è stato integrato, come detto, anche su Google Messaggi e GoogleTelefono. In cui facilita la gestione delle comunicazioni. Sarà dunque possibile inviare messaggi tramite il servizio di messaggistica predefinito o avviare direttamente chiamate, anche verso contatti aziendali. Ad esempio, può cercare ristoranti vicini, riassumere recensioni e persino chiamare la struttura selezionata. Insomma, questa combinazione di praticità e assistenza AI segna un ulteriore passo di Google verso la semplificazione delle interazioni digitali.

Ma non è finita qui. Anche Google Home si arricchisce dell’integrazione di Gemini, disponibile per ora in anteprima pubblica. Questa estensione consente agli utenti di controllare vari dispositivi smart tramite comandi vocali. Tra le funzionalità, l’assistente può gestire l’illuminazione, regolare la temperatura dei termostati e controllare dispositivi come televisori e speaker. In più permette di azionare ventole, radiatori e altri elettrodomestici, come aspirapolvere e lavatrici. Tutto ciò contribuisce quindi a rendere la casa più efficiente e tecnologica che mai.

Per i dispositivi di sicurezza, come telecamere e serrature, Gemini offre un collegamento all’app GoogleHome. La quale consente un controllo completo tramite un’interfaccia dedicata. Possiamo quindi dire che questo aggiornamento, già in fase di distribuzione, punta a migliorare l’esperienza d’utilizzo dell’ intero sistema Google. Rendendo la smart home sempre più interconnessa e intuitiva.