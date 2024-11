Google sta adottando una linea più severa per quanto riguarda l’accesso ad Android Auto. In quanto sta riducendo il supporto per gli smartphone più datati. Di conseguenza coloro che possiedono dispositivi antecedenti alla versione 9 del sistema operativo inizieranno a riscontrare un messaggio di incompatibilità. Ciò attraverso la ricezione di una notifica con la notifica che segnala il blocco del servizio.

Un aggiornamento simile per Android Auto era già stato introdotto mesi fa. Ma la sua applicazione ora sembra stia diventando più necessaria. Questo cambiamento è stato segnalato anche su Reddit. Qui un utente con un LG V30 ha raccontato di aver perso l’accesso alla piattaforma. Il caso risulta curioso. Poiché il modello del cellulare dovrebbe teoricamente supportare Android 9 Pie, versione minima richiesta da Google. Eppure il dispositivo è rimasto fermo ad Android8, rendendolo quindi incompatibile.

Android auto: un cambiamento inevitabile per la vecchia tecnologia

Google non ha ancora chiarito i motivi precisi per cui è necessaria una versione così avanzata del suo sistema operativo. Anche se tutto cio appare in linea con l’integrazione di Android Auto direttamente nel sistema a partire da Android 9.

Se la decisione di Google coinvolge principalmente chi possiede dispositivi molto datati, va notato che la presenza di Android8 è già limitata. Infatti a maggio 2024, rappresentava già solo il 5,8% degli smartphone attivi. I possessori di questi cellulari, esclusi da aggiornamenti software da anni, potrebbero quindi essere costretti a considerare l’acquisto di un nuovo modello, per continuare a utilizzare Android Auto. Nonostante il numero di persone interessate sia comunque ridotto, questa scelta riflette la tendenza degli sviluppatori e produttori di abbandonare il supporto per versioni obsolete, favorendo tecnologie più recenti e in linea con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Per chi desidera continuare a usare Android Auto, quindi, non resta che aggiornare il proprio device a un modello che garantisca la compatibilità con le versioni più recenti del sistema operativo. Del resto, Android 8 è stato lanciato oltre sette anni fa, e il suo ritiro appare ormai inevitabile. Seppur Google non abbia mai fornito dettagli ufficiali sulle ragioni tecniche di tale decisione.