Abarth 600e: sportività elettrica nel nuovo B-SUV

Il nuovo Abarth 600e, derivato dalla FIAT 600e, sfrutta la piattaforma Perfo eCMP creata in collaborazione con Stellantis Motorsport, che garantisce dinamiche di guida di alta qualità. Disponibile in due versioni, Turismo e Scorpionissima, si distingue per la potenza e un’aerodinamica specifica. Con pneumatici e body kit dedicati, l’Abarth 600e appare molto più aggressivo della FIAT da cui deriva. La società ha intrapreso una scelta estetica e funzionale per ottimizzare la sua aerodinamica.

In termini di prestazioni, la versione Scorpionissima Abarth offre 207 kW (280 CV). La Turismo ne eroga 175 kW (240 CV). I tempi di accelerazione sono di 5,85 secondi per lo Scorpionissima e 6,24 per il Turismo, con una velocità massima di 200 km/h per entrambe. Entrambe le versioni hanno poi una una batteria da 54 kWh. L’autonomia massima è di 334 km (ciclo WLTP), variabile però anche a seconda degli pneumatici scelti. La ricarica in corrente continua raggiunge i 100 kW mentre quella in corrente alternata si attesta su 11 kW, per una ricarica flessibile.

Design e prezzi della nuova affascinante vettura Abarth

L’Abarth 600e non si limita alla potenza. La versione Scorpionissima è dotata di dettagli esclusivi, come un impianto frenante Alcon con dischi da 380 mm di diametro all’anteriore, pensato per frenate sicure anche a velocità elevate. Gli pneumatici MICHELIN Pilot Sport EV, progettati appositamente, garantiscono una maggiore aderenza e maneggevolezza, elementi fondamentali in un B-SUV che mira a coniugare prestazioni e sicurezza.

E il prezzo? L’Abarth 600e Turismo parte da 42.950 euro e il modello Scorpionissima da 48.950 euro, cifre competitive considerando le prestazioni del veicolo. Questa sportiva elettrica di casa Abarth si rivolge a chi cerca emozioni, ma in chiave sostenibile. Il prezzo risulta giustificato? Dato il profilo del modello, molti appassionati non avranno dubbi: Abarth è riuscita a mantenere vivo il suo spirito combattivo anche nell’era elettrica. L’Abarth 600e dimostra così come anche i B-SUV elettrici possano trasmettere adrenalina, unendo tecnologia avanzata e design grintoso. Sarà in grado di mantenere l’eredità dello Scorpione anche in questo nuovo contesto?