Con l’arrivo del mese di novembre, avete intenzione di cambiare la promozione presente sul vostro smartphone o attivarne una nuova sicuramente una possibilità che non dovete sottovalutare è rappresentata dal provider viola ho mobile, il noto operatore telefonico italiano infatti è diventato da tantissimi anni una vera e propria certezza nel settore, dal momento che le sue promozioni offrono sempre caratteristiche davvero competitive e caratterizzate da tantissimi giga ad un costo decisamente appetibile.

Recentemente il provider ha deciso di aggiornare la propria offerta di promozioni e sul suo sito ufficiale ne sono apparse di nuove ad hoc per accontentare letteralmente chiunque, abbiamo prezzi accessibili a chi si accontenta di caratteristiche discrete e promozioni più onerose che però non vadano a compromessi, allo stesso tempo però o mobile ha pensato anche a chi sta nel mezzo e vuole avere un po’ entrambi i mondi a portata di mano, ecco dunque che è arrivata una promozione che a meno di 10 € al mese vi garantisce davvero tutto il necessario per un’esperienza completa e soddisfacente, vediamola insieme.

Tutto incluso e anche il 5G

La promozione in questione vi garantisce a 9,99 € al mese 200 GB di traffico dati connettività 5G, ai quali si abbinano anche minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, questa promo è disponibile ad un costo di attivazione di 2,99 € ma solo per coloro che attivano un numero tramite portabilità da un operatore virtuale presente all’interno di un elenco specificato sul sito ufficiale del provider, altrimenti, il costo salirà a ben 29,90 €, rendendo di fatto vana la convenienza della promozione.

Ovviamente all’interno dei costi è incluso anche il prezzo della Sim che potrà arrivare o informato e Sim nel caso il vostro smartphone supporti tale standard o come semplice Sim fisica spedita direttamente a casa senza nessun tipo di costo aggiuntivo da corrispondere, se siete interessati recatevi sul sito ufficiale del provider viola per poter usufruire della promozione direttamente online.