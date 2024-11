Kena Mobile ha lanciato una nuova e vantaggiosa offerta. Quest’ultima è stata pensata per attirare nuovi clienti con una promo ricca e vantaggiosa. La nuova proposta prevede un pacchetto davvero generoso. Ogni mese sono disponibili minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB di traffico dati. Il tutto al costo mensile di 6,99euro. Inoltre, il primo mese è gratuito. Ciò significa che non sono richiesti costi di rinnovo fino al secondo mese.

È importante ricordare che Kena mette a disposizione un ulteriore vantaggio per tutti gli utenti che attivano il servizio Ricarica Automatica. Se si decide di procedere con tale opzione, infatti, gli utenti avranno a disposizione ulteriori 100 GB mensili. Questa opzione porta il totale a 230GB.

Ulteriori dettagli sulla promo Kena Mobile

L’operatore virtuale aumenta i vantaggi per i suoi utenti che amano viaggiare in Europa. La promo, infatti, include anche 7,5 GB per la connessione roaming.

Inoltre, l’offerta sfrutta la rete 4G di TIM. Dettaglio che garantisce una buona copertura e una velocità di connessione adeguata. Anche la qualità delle chiamate è ottimizzata. Ciò grazie al supporto del servizio VoLTE. Quest’ultimo consente di effettuare chiamate su rete 4G, migliorando la nitidezza e la qualità dell’audio.

Un ulteriore vantaggio di questa promozione è il costo ridotto per l’attivazione. Quest’ultimo normalmente risulta pari a 3 euro. È possibile però azzerare tale pagamento. Nel dettaglio, tutti gli utenti che procedono all’attivazione, possono eliminarne il costo se decidono di accettare di fornire i consensi per le comunicazioni commerciali da parte di Kena Mobile.

Inoltre, non sono richiesti ulteriori costi per la SIM che risulta gratuita. Si tratta di un’opzione davvero vantaggiosa per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore senza dover spendere troppo. Per procedere i nuovi clienti possono recarsi sul sito web ufficiale di Kena Mobile e attivare la promo in modo semplice e veloce selezionando l’apposita pagina dedicata.