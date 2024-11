La promozione attiva su Amazon per l’acquisto di una Sony PS5 Slim è davvero una delle migliori in circolazioni, capace comunque di mettere a disposizione al consumatore il meglio del meglio che al momento attuale il segmento del gaming è in grado di offrire.

La versione di cui vi raccontiamo nel nostro articolo è la cosiddetta Digital Edition, ciò sta a significare che non viene fornita con il lettore disco, ma i giochi possono essere solamente scaricati dal Playstation Store, andando a tutti gli effetti ad acquistare una licenza di utilizzo, non il gioco stesso. In termini pratici, parlando a tutti gli effetti di prestazioni, non cambia nulla rispetto alla versione tradizionale, all’interno della confezione potrete trovare tranquillamente lo stand per il posizionamento in verticale ed anche un PS5 Dualsense di colorazione bianca (lo stesso colore della console).

Approfittate subito delle offerte Amazon, dei prodotti gratis e dei codici sconto in regalo, che potete avere con il nostro canale Telegram ufficiale.

Sony PS5 Slim: uno sconto pazzesco su Amazon

La Sony PS5 Slim può essere vostra su Amazon con un investimento di soli 404,50 euro, un prezzo davvero di tutto rispetto in confronto comunque ad una spesa di base di circa 450 euro, che risulta essere scontato solamente per qualche giorno, e su un numero limitato di unità disponibili. Collegatevi qui se volete acquistare.

Le sue dimensioni sono limitate rispetto alla versione tradizionale, la prima che ha visto la luce del mercato nel corso del 2020, raggiungendo per la precisione 43 x 36 x 13,5 centimetri, con piccole modifiche anche nell’estetica, è difatti presenta una banda al centro, che spezza la continuità della cover di colorazione bianca. Allo stesso modo lo stand è stato cambiato rispetto al passato, è sempre circolare, ma anch’esso ha un colore diverso in confronto al modello “fat” che è stato già lanciato 4 anni fa.