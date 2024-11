Amazon è davvero pronta a far sognare i consumatori che vogliono accedere ad uno smartphone che possa garantire loro un risparmio notevole, ma senza dover minimamente rinunciare alle prestazioni generali, stiamo parlando infatti dell’ottima promozione attivata su Xiaomi Redmi Note 13 Pro attiva proprio in questi giorni.

Lo smartphone viene originariamente commercializzato con sistema operativo Android 13, e personalizzazione grafica MIUI 14, con la promessa comunque di ricevere numerosi futuri aggiornamenti, per essere sempre in linea con le nuove funzioni che l’azienda decide di aggiungere in corso d’opera. Le sue dimensioni sono ad ogni modo allineate con gli standard a cui siamo abituati nell’ultimo periodo, raggiungendo 161,2 x 74,3 x 8 millimetri, con un peso di 187 grammi.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: una promozione davvero inattesa su Amazon

La spesa per l’acquisto di uno Xiaomi Redmi note 13 pro è davvero ai minimi storici, in questi giorni gli utenti si ritrovano a dover versare un contributo di soli 208,99 euro per l’ordine su Amazon a questo link, approfittando così dell’ottima riduzione del 30%, a partire dal listino di 297,22 euro.

Le prestazioni di questo smartphone sono ottime sotto vari punti di vista, a partire ad esempio dalla connettività, completa con bluetooth 5.2, USB type-C 2.0, NFC, GPS e WiFi dual band (non wiFi 6), passando per la batteria da 5100mAh, capace di garantire una buona autonomia nell’utilizzo sul medio/lungo periodo, oppure un comparto fotografico di tutto rispetto. In questo caso sono presenti 3 sensori nella parte posteriore, rispettivamente da 200 megapixel (per quanto riguarda il principale), seguito poi da un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel. Nel complesso si possono registrare video in 4K a 30fps, con immagini che vengono scattate al massimo in 1633 x 1224 pixel, dalla buona resa, almeno per la fascia di prezzo di posizionamento.