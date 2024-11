Arriva un nuovo aggiornamento per il Google Play Store. Quest’ultimo introduce numerose novità per migliorare l’esperienza utente. Inoltre, offrono agli sviluppatori strumenti più avanzati per promuovere le proprie app. Tra le innovazioni principali c’è l’integrazione di video in formato verticale. Tale opzione offre un’esperienza visiva più immersiva. Gli sviluppatori possono ora utilizzare video a schermo intero per mostrare meglio le caratteristiche chiave di app e giochi. Mentre gli utenti hanno la possibilità di visualizzare contenuti più dettagliati.

Google Play Store: ulteriori novità in arrivo

Un’altra funzione rilevante riguarda i suggerimenti personalizzati nelle ricerche. Accedendo alla pagina di ricerca, gli utenti vedranno proposte di query basate sulle loro preferenze. Opzione che rende le ricerche più mirate. Al momento, la funzione è disponibile solo in lingua inglese. Google però prevede di espandere la funzionalità a più lingue nel prossimo futuro. I filtri multi-selezione, inoltre, estendono le capacità di ricerca. Quest’ultimi sono stati introdotti inizialmente solo per i giochi. Ora, invece, sono disponibili anche per le app, consentendo agli utenti di filtrare le raccomandazioni in base a preferenze specifiche.

Un’ulteriore modifica riguarda l’esperienza di acquisto. Quest’ultima viene resa più fluida e sicura. Ciò è possibile grazie all’introduzione della configurazione proattiva dei pagamenti. Gli utenti sono incoraggiati a impostare un metodo di pagamento in anticipo. Ciò non solo nel Play Store ma anche al momento della configurazione di un dispositivo Android o di un account Google. L’azienda di Mountain View ha inoltre ampliato le opzioni di pagamento, includendo metodi come carte di credito e PayPal.

Un’altra funzionalità interessante è il promemoria per il recupero del carrello abbandonato. Quest’ultimo notifica agli utenti che non hanno completato un acquisto in-app. Tale opzione è abilitata di default. Gli utenti però possono scegliere di disattivarla. Per aumentare la sicurezza dei pagamenti, Google ha implementato la verifica tramite biometria. Ciò elimina la necessità di inserire la password dell’account per finalizzare acquisti.

Infine, sono stati apportati miglioramenti anche all’API “Play Integrity”, che rileva e blocca frodi. L’API ora include funzionalità avanzate di sicurezza basate sull’hardware. È stata aggiunta anche una nuova funzionalità di rilevamento dei rischi per proteggere gli utenti da app dannose.