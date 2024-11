Google Gemini si aggiorna con una grande novità per pieghevoli e tablet

Durante questi mesi le persone hanno avuto modo di affinare le loro conoscenze relative al mondo dell’intelligenza artificiale. Al suo interno ci sono svariate proposte attualmente, le quali non consistono solo in ChatGPT. Gemini ad esempio è una di quelle più vicine e riesce a garantire tantissime possibilità, soprattutto a chi lavora. Sono arrivati tanti aggiornamenti che hanno contribuito a migliorare il modello linguistico di Google, il quale oggi si adatta perfettamente a tutte le esigenze.

Per chi usa tablet o smartphone pieghevoli con Android, c’è una novità interessante. Google ha migliorato Gemini, la sua intelligenza artificiale, introducendo la modalità split-screen. Inizialmente disponibile sui dispositivi Samsung, ora questa funzione arriva anche sui Pixel Tablet e Pixel Fold.

Google Gemini migliora ancora e porta la modalità split-screen sui tablet e pieghevoli Android

Come funziona esattamente la novità di Gemini? È semplice: quando aprite l’AI, vedrete comparire una barra al centro dello schermo. Potete trascinarla per posizionare la chatbot accanto all’app che state usando. Può stare a destra, a sinistra, sopra o sotto. È un modo comodo per avere Gemini a portata di mano mentre navigate su internet o guardate un video, senza dover cambiare finestra.

Questa funzione è utile per chi ama fare più cose contemporaneamente. Per esempio, potreste leggere un articolo e avere subito l’IA pronta a spiegarvi qualcosa o a rispondere a una domanda. Al momento, però, è disponibile solo per dispositivi con schermi grandi. Gli smartphone tradizionali, per ora, devono aspettare.

Google sta cercando di rendere Gemini uno strumento davvero pratico. Non è solo una tecnologia intelligente, ma qualcosa che può aiutare in modo concreto nella vita di tutti i giorni. Chi ha un dispositivo compatibile avrà un supporto in più per gestire il lavoro o anche solo per divertirsi. In attesa che l’aggiornamento venga distribuito a tutti, non serve fare altro che attendere.