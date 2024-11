Iliad offre 3 promo incredibili fino a 250 GB in 5G

In questo periodo storico, relativamente al mondo della telefonia mobile, è davvero difficile trovare di meglio di quanto c’è sul sito di Iliad. È questo infatti il gestore di riferimento per molte persone che amano avere il meglio senza buttare via soldi. Iliad consente di avere infatti il massimo in termini di minuti avendo a disposizione anche prezzi molto bassi che durano per sempre.

Questa volta si torna a parlare non di una, ma di ben tre offerte disponibili, tutte almeno fino al prossimo 5 novembre, data in cui scadrà la Flash 150.

Iliad lancia le sue offerte migliori, ecco cosa scegliere tra Flash 150, Giga 180 e Giga 250

Bisogna partire dalla Flash 150: questa costa 7,99€ al mese e offre 150 GB in 4G, oltre a minuti e SMS senza limiti. Questo prezzo rimane lo stesso per sempre, senza sorprese. È disponibile sia per chi si unisce a Iliad per la prima volta sia per chi è già cliente, ma attenzione: se sei già un utenti Iliad, si può passare a questa offerta solo se attualmente si possiede un piano che costa meno di 7,99€.

Passando poi alla Giga 180, il prezzo è di 9,99€ al mese con 180 GB in 5G e, come sempre, minuti e SMS illimitati. Anche in questo caso, il prezzo è garantito senza aumenti. Infine, c’è la Giga 250: con soli 11,99€ al mese, l’utente può avere ben 250 GB in 5G, minuti e SMS senza limiti. Ideale per chi fa un uso intenso di internet e vuole velocità massime.

Entrambe le offerte Giga 180 e Giga 250 includono un vantaggio extra. Se scegli una di queste e desideri la fibra ottica per casa, puoi averla a 19,99€ al mese invece dei normali 24,99€. Una bella convenienza per chi vuole una connessione veloce sia fuori che dentro casa.