Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità. Quest’ultima punta a semplificare e migliorare l’integrazione tra i dispositivi Android e Windows. Nello specifico, si tratta di una modalità che rende più immediato l’accesso ai file degli smartphone Android direttamente dal File Manager di Windows. L’aggiornamento consente agli utenti di esplorare e gestire i contenuti del proprio smartphone su PC. In questo modo, Microsoft offre un’esperienza molto più fluida e in linea con l’integrazione naturale presente per i dispositivi dell’ecosistema Apple.

Microsoft annuncia un nuovo aggiornamento utile

La funzionalità è stata scovata su dispositivi Android di fascia alta. Tra cui, ad esempio, i Samsung Galaxy S23 Ultra. Quest’ultimo viene automaticamente visualizzato nella barra laterale del File Manager su Windows 10 e 11. La nuova opzione permette agli utenti di sfogliare i file presenti sul proprio smartphone Android direttamente dal proprio PC. Dettaglio che permette di evitare il passaggio intermedio dell’app Windows Phone Link.

Gli utenti che vogliono utilizzare la nuova funzione devono installare su Windows l’ultima versione dell’app Cross Device Experience Host. Una volta aggiornata e abilitata, l’integrazione permette di eseguire diverse operazioni. Gli utenti potranno effettuare delle modifiche sui file dello smartphone direttamente dal File Manager di Windows. Ciò avviene in modalità wireless, sfruttando la connessione Bluetooth e la stessa rete Wi-Fi locale.

Si tratta di un passo avanti importante per Microsoft. Il suo scopo è di rendere più seamless l’esperienza cross-device. In tal modo l’azienda risponde all’esigenza di molti utenti che desiderano un sistema più integrato. Il nuovo livello di integrazione rappresenta non solo un vantaggio per la praticità degli utenti. Si tratta anche di un importante segnale di apertura di Microsoft. Lo scopo dell’azienda è di promuovere un ecosistema in cui si vanno assottigliando i confini tra i diversi sistemi operativi. Con tale strategia gli utenti potranno accedere ad esperienze sempre più unificate ed accessibili.