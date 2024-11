Google ha annunciato importanti novità per gli utenti di GoogleWorkspace che utilizzano GoogleChat. Tra queste, spicca l’introduzione di Gemini. Ovvero l’intelligenza artificiale di Big G che amplia le opzioni di supporto automatico per l’interazione e la produttività. Questa integrazione permette di riassumere le conversazioni, ottenere elenchi di azioni e rispondere a domande specifiche. Funzioni che migliorano la collaborazione e facilitano il recupero di dettagli essenziali nelle conversazioni. Specialmente in contesti di lavoro frenetici.

Google Chat: nuova modalità di visualizzazione, più comoda e compatta

Accedendo al pannello di Gemini, è possibile chiedere, ad esempio, di sintetizzare una conversazione o mostrarne i punti chiave. Il chatbot quindi risponderà con un riassunto mirato o elencherà le azioni da intraprendere, suddividendole anche per partecipante, se richiesto. Questo strumento consente una rapida consultazione, riducendo e ottimizzando il tempo di lavoro speso a cercare informazioni nei messaggi. Gemini in Google Chat però si limita alle conversazioni in corso, senza la possibilità di esplorare l’intera cronologia delle chat, la posta di Gmail o i file di Drive. Dunque garantisve una sintesi solo delle interazioni visibili all’utente. Tale aggiornamento è già in fase di rilascio per i domini GoogleWorkspace, iniziato il 1° novembre. Si pensa arriverà a tutti entro il 18 novembre.

Oltre all’ AI, Google Chat introduce anche una novità per l’interfaccia grafica. Ovvero due opzioni di visualizzazione, “Comoda” e “Compatta”, pensate per migliorare la leggibilità e l’esperienza d’uso complessiva. La modalità-Comoda, predefinita e in linea con il design di Material Design 3. Essa separa chiaramente le bolle dei messaggi e offre un’interfaccia visivamente più ordinata. In alternativa, la modalità-Compatta allinea i messaggi di mittente e destinatario nella stessa direzione. Rendendo così l’interfaccia più uniforme e risparmiando spazio, ideale per chi gestisce un elevato volume di chat.

Ad ogni modo per chi desidera personalizzare la propria interfaccia grafica basta andare in “Impostazioni > Densità” e scegliere tra le due opzioni.