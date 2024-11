Iliad ha messo a disposizione dei nuovi utenti una nuova promo. Si tratta di Giga 180 che offre ogni mese minuti ed SMS illimitati. Inoltre, come suggerito dal nome, sono disponibili 180 GB per internet in 5G. Il tutto pagando solo 9,99 euro al mese. L’attivazione dell’offerta è semplicissima e permette di scegliere se mantenere il proprio numero attuale o richiederne uno nuovo, in base alle proprie preferenze. La promozione Iliad Giga 180 non offre solo tanti giga per navigare, ma rappresenta un pacchetto completo, con numerosi servizi inclusi.

Iliad Giga 180: un mare di vantaggi

Gli utenti possono accedere a minuti e messaggi illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali. Inoltre, sono disponibili 11 GB per il roaming all’interno dell’Unione Europea. Iliad include una serie di servizi aggiuntivi gratuiti, come la segreteria telefonica, la verifica immediata del credito residuo e del piano tariffario. A ciò si aggiungono la funzione “Mi richiami“, l’assenza dello scatto alla risposta e la possibilità di usare l’hotspot.

Un altro punto di forza dell’offerta Iliad è la tecnologia VoLTE. Quest’ultima permette di effettuare chiamate di alta qualità audio e senza interruzioni. L’operatore è noto in Italia per la sua trasparenza e affidabilità, grazie alla sua politica chiara sui prezzi. Il costo mensile è fisso e garantito, senza sorprese o rincari nascosti. Inoltre, l’attivazione è rapida. Gli utenti possono completarla online. La copertura 5G, in continua espansione, raggiunge già più di 3.000 città italiane. Dettaglio che permette ad un numero sempre maggiore di utenti di accedere a una connessione veloce e stabile.

L’offerta Iliad Giga 180 richiede un contributo iniziale per l’attivazione pari a 9,99 euro. La promo rappresenta l’opzione ideale per chi cerca una tariffa completa e senza compromessi. Prima di procedere all’attivazione è utile verificare la copertura di rete nella propria zona. Successivamente, è possibile attivare l’offerta direttamente sul sito ufficiale di Iliad.