Per gli acquisti effettuati dal 1° novembre al 25 dicembre 2024, Amazon ha ampliato il periodo di reso fino al 31 gennaio 2025. Tale scelta permette ai clienti di avere oltre tre mesi per decidere se tenere o restituire un articolo. Garantendo così una maggiore flessibilità soprattutto per i regali natalizi. Il tradizionale periodo di reso su Amazon dura 14 giorni, mentre in passato era stato prolungato a 30 giorni. Ma l’estensione di questo periodo fino a gennaio offre una maggiore serenità soprattutto per coloro che si anticipano negli acquisti in vista del Natale. Questa estensione coinvolge diverse categorie. Inclusi device elettronici, articoli da ufficio, e prodotti per l’intrattenimento. A patto ovviamente che siano riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti.

Amazon: politiche di reso flessibili per un’esperienza più sicura

Amazon rende visibile l’informazione relativa alla durata del reso sia sulla pagina del prodotto, sotto il prezzo, sia nella sezione ordini all’interno dell’account cliente, sopra la voce “compralo di nuovo”. Il periodo di reso prolungato si applica sia agli articoli venduti e spediti direttamente dal noto e-commerce, che a quelli proposti da venditori terzi. Un’opzione che aumenta ulteriormente la sicurezza di acquisto approfittando magari delle promozioni del Black Friday e della stagione festiva.

La scelta di estendere i termini di reso risulta strategica anche in vista delle promozioni stagionali. Ad esempio chi acquista categorie come fotocamere, tablet, componenti per computer, musica, DVD, console e videogiochi potrà usufruire di due opzioni. Ovvero il reso entro 14 giorni in base al diritto di recesso oppure fino al 15 gennaio 2025. Purché, come detto, il prodotto sia in perfette condizioni.

Questa novità come è facile intuire è stata apprezzata da moltissimi clienti. In più rappresenta un valore aggiunto che differenzia Amazon da altre piattaforme di e-commerce. Insomma, mentre le persone pianificano gli acquisti delle festività e sfruttano sconti anticipati, l’ azienda continua a dimostrare il suo impegno nel fornire un servizio che unisce convenienza e supporto post-vendita. Ad ogni modo, questa politica, anche se può essere vista come un vantaggio per gli acquirenti, comporta anche un rischio di abuso. A cui Amazon dovrà cercare di rispondere con controlli accurati per evitare restituzioni frequenti o non giustificate.