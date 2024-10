Google continua a migliorare la sua app di messaggistica, introducendo novità importanti nella gestione del profilo utente. A tal proposito, proprio di recente, è stata lanciata l’ultima versione beta di GoogleMessaggi (20241014_05_RC00). Tra i cambiamenti principali, vi è la possibilità di personalizzare ulteriormente la visibilità del proprio profilo, composto da un nome e un’immagine. Infatti, ora si avrà la possibilità di decidere con maggiore precisione chi potrà vedere tali informazioni.

Come funzionano le nuove impostazioni di Google Messaggi

Fino a poco tempo fa, la funzione “Condivisione del profilo” permetteva soltanto di attivare o disattivare la visibilità del proprio account. Ora, invece, Google ha ampliato le opzioni. In particolare offrendo tre modalità tra cui scegliere. Ovvero abbiamo la possibilità di mostrare il profilo solo alle persone con cui si inviano messaggi, condividerlo esclusivamente con i contatti salvati nella rubrica. Oppure non renderlo visibile a nessuno. Questa nuova flessibilità dà un controllo più preciso sulla propria privacy e su come desideriamo apparire all’interno della piattaforma.

Nella schermata del profilo di Google Messaggi, è possibile modificare facilmente il nome e l’immagine associati al proprio account. Cliccando su queste informazioni, si accede direttamente alle impostazioni dove si possono fare le modifiche desiderate. Sotto l’immagine e il nome, si trova un menu a discesa “Mostra nome e immagine a“, che offre le tre opzioni di visibilità già menzionate.

Dopo aver selezionato la preferenza desiderata, basta cliccare su “Continua” per completare la procedura. Successivamente, è sempre possibile tornare alla schermata “Il tuo profilo” dal menu principale. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti rispetto alla precedente gestione più rigida della visibilità che non lasciava molto spazio, come ora, alla personalizzazione.

Protezione della privacy e prossimi sviluppi

Per ora, queste novità sono disponibili solo per coloro che utilizzano la versione beta di Google Messaggi. Ma è probabile che, dopo una fase di test, vengano estese a tutti gli utenti. Insomma,

Con l’introduzione di queste nuove funzionalità, GoogleMessaggi si allinea alle esigenze degli utenti. I quali oggi chiedono strumenti semplici ma potenti per gestire come si viene percepiti online. L’aggiornamento, in fase di sviluppo, conferma così l’impegno dell’azienda nel fornire strumenti di comunicazione sicuri e altamente personalizzabili.