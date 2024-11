Google sta sperimentando una nuova versione del feed Discover. Allo stesso tempo, anche il widget della Ricerca sta ricevendo aggiornamenti. In particolare, Google sta lavorando al ritorno della personalizzazione dei colori. Una funzione che era stata rimossa in passato. Scopriamo nel dettaglio le modifiche introdotte.

Al momento, il design di Google Discover prevede un’interfaccia semplice in cui immagini, testo e pulsanti appaiono su sfondo chiaro o scuro. Mentre ogni articolo e annuncio è separato da una linea divisoria.

Google presenta nuove opzioni per Ricerca e Discover

Nella nuova versione in fase di test, l’azienda di Mountain View ha introdotto alcune modifiche sostanziali. Ogni elemento è ora racchiuso in una scheda separata. Le immagini, invece, occupano uno spazio più ampio e visibile. Inoltre, i pulsanti per aggiungere l’articolo alla “Raccolta” o per “Condividere” sono stati riposizionati all’interno del menu a tre punti.

La riprogettazione sembra orientata a seguire le linee guida del Material Design 3, anche se l’aspetto generale potrebbe sembrare ancora un po’ caotico. Il nuovo layout è visibile solo ad alcuni utenti che utilizzano la versione beta 15.43 dell’app Google.

Un’altra interessante modifica riguarda il widget della Ricerca Google. Quest’ultima, con l’ultima versione beta, reintroduce le opzioni di personalizzazione del tema. In passato, Google aveva semplificato le opzioni per questo widget limitandole a “Sempre chiaro o scuro”, “Sistema” e “Dispositivo (colore dinamico)”. Ora, invece, il widget può essere personalizzato in modo più approfondito.

Ciò sarà possibile con i nuovi controlli per modificare tonalità, saturazione e trasparenza del colore. Inoltre, è presente un pulsante “Reimposta” nell’angolo in alto a destra, per tornare rapidamente alle impostazioni predefinite. Suddetti cursori utilizzano anch’essi il più recente design Material 3, che enfatizza un’estetica moderna e intuitiva. Per attivare la personalizzazione del widget, basta aprire l’app Google. Qui si deve selezionare l’icona del profilo posizionato nell’angolo destro in alto. Qui sono disponibili le impostazioni dove cercare l’opzione per personalizzare il widget della Ricerca. Al momento, l’opzione non è ancora disponibile per tutti. Si prevede che il roll-out completo inizierà nelle prossime settimane.