Dopo l’arrivo dei nuovi Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro Fold, ora gli occhi di tutti si sono spostati sul prossimo device nonché ultimo in arrivo della serie numero 9, parliamo di Pixel 9a, il quale costituirà il dispositivo entry level della famiglia e porterà con sen ovviamente tutte le innovazioni che abbiamo già visto ma con qualche rinuncia che consente di smerigliare il prezzo al ribasso, il quale dovrebbe come il modello procedente dovrebbe oscillare sui 499 dollari.

La grande novità sarà la totale assenza di un’isola sopraelevata sulla facciata posteriore all’interno della quale normalmente è presente il modulo fotografico, che in questo caso sarà interamente incorporato e fagocitato dalla back cover posteriore, consentendo di posare il device senza nessun tipo di cigolio.

Ecco le specifiche tecniche probabili messe a confronto con quelle del modello precedente, ciò che emerge in primis è il lavoro di Google per avere una baseline che consenta l’uso dell’Intelligenza Artificiale senza problemi pur garantendo un prezzo accessibile.

La possibile scheda tecnica

Schermo: 6,3 pollici OLED, sarà il medesimo già visto su Pixel 9 e 9 Pro ma migliore rispetto a 8a.

SoC: Google Tensor G4, lo stesso presente nei fratelli maggiori, Google mette sempre la stessa CPU in tutta la linea.

Ram e Archiviazione: 8Gb e 128 o 256 GB

Fotocamere: Principale posteriore: 48 MP, Sony IMX787. Lo stesso di Pixel 9 Pro Fold, minore rispetto a 8a. Ultra-grandangolo posteriore: 13 MP Frontale: 13 MP

Capacità batteria: 5.000 mAh, 500 in più rispetto a 8a.

Ricarica: 18 W cablata, 7,5 W wireless

Dimensioni: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm

Peso: 186 g (2 g in meno di Pixel 8a).

Non rimane che attendere l’arrivo ufficiale del dispositivo che a differenza di 8a non debutterà nella primavera successiva come di solito bensì arriverà in autunno, anticipando di conseguenza l’arrivo in modo importante rispetto a quanto fatto in passato, ovviamente siamo tutti curiosi di toccare con mano il prodotto per capire come funzionerà.