Vodafone Silver in sconto: solo 5 euro al mese fino a 200GB

Le opzioni disponibili del mondo della telefonia mobile sono innumerevoli al giorno d’oggi ed è per questo motivo che si propende sempre per il cambio gestore. Gli utenti non hanno più voglia di attendere che il provider a cui sono affezionati i regali qualcosa e appena arriva il primo rincaro, ecco la fuga. Nell’ultimo periodo uno degli operatori che si sta dimostrando più pronto ad accudire nuovi clienti è sicuramente Vodafone.

L’azienda anglosassone infatti ha lanciato due offerte speciali, Silver 100 e Silver 150, riservate a chi proviene da Iliad o altri operatori virtuali. Queste soluzioni, tra minuti, messaggi e tantissimi giga disponibili, permettono di non preoccuparsi di nulla ogni mese. Nel caso in cui qualcuno dovesse ritenere che i contenuti presenti all’interno delle due offerte non siano abbastanza, bisogna stare tranquilli: c’è una promozione disponibile.

Vodafone prepara ancora una volta le sue migliori offerte, sono tornate le famose Silver

Silver 100 – A soli 7,99€ al mese, puoi avere 100 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. E c’è una promozione interessante: il primo mese costa solo 5€. E non è tutto! Se scegli di usare il servizio gratuito SmartPay, che ricarica automaticamente dal conto corrente, ricevi 50 GB extra! Silver 150 – Per chi vuole più giga, la Silver 150 offre 150 GB in 4G a 9,99€ al mese, sempre con minuti illimitati e 200 SMS. Anche qui, il primo mese è in promozione a soli 5€. E come per la Silver 100, attivando SmartPay ottieni altri 50 GB senza costi aggiuntivi.

Entrambe le offerte sono convenienti e piene di giga, pensate per chi vuole navigare e restare sempre connesso senza pensieri. Scegli quella più adatta a te e non perderti questa occasione!