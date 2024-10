Con la fibra ultraveloce di Vodafone, gli utenti possono finalmente godere di una connessione estremamente efficiente a un prezzo competitivo. Questa offerta si distingue per la sua capacità di ottimizzare tutte le attività online, rendendo lo streaming in HD, lo smart working e il gaming esperienze fluide e senza interruzioni. Disponibile a soli 23,90 euro al mese, la nuova promozione include anche l’attivazione gratuita, rendendo il passaggio alla fibra un processo semplice e vantaggioso.

La fibra ultraveloce di Vodafone

La fibra ultraveloce di Vodafone promette velocità di navigazione eccezionali, fino a 2,5 Gbps. Questa potenza è perfetta per le famiglie con più dispositivi connessi, così come per chi cerca un’esperienza di navigazione senza compromessi. Utilizzando la tecnologia FTTH (Fiber to the Home), il segnale viene portato direttamente a casa dell’utente, evitando le dispersioni tipiche dei cavi in rame. Ciò si traduce in una connessione stabile e performante, anche durante i momenti di massimo utilizzo.

Inoltre, Vodafone ha introdotto il WiFi 6, che distribuisce il segnale in modo efficiente in tutta la casa, garantendo una copertura ottimale anche in spazi ampi o su più piani. A supporto di questa innovazione, l’operatore fornisce la Vodafone Station, un modem avanzato che consente una gestione personalizzata della rete. Questo dispositivo assicura un’esperienza di connessione sempre stabile, sia per i dispositivi wireless che per quelli cablati.

Un ulteriore vantaggio di questa offerta è l’inclusione di una SIM dati con 5 GB al mese. Tutto ciò è disponibile al costo di 23,90 euro mensili. Attivando l’offerta online, gli utenti possono beneficiare anche dell’azzeramento del costo di attivazione e di chiamate illimitate. Tuttavia, è importante agire in fretta, poiché questa promozione è valida solo fino al 31 ottobre. Con queste caratteristiche, Vodafone si conferma un attore competitivo nel mercato della connessione internet, mirando a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più connessa.