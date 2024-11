I fan delle serie tv e film più amati potranno tirare un sospiro di sollievo grazie all’annuncio tenuto da poco dal colosso dello streaming Netflix. Nel corso delle ultime ore, infatti , l’azienda ha rivelato ufficialmente i nomi di tutti i titoli che arriveranno ufficialmente sulla piattaforma nel corso dell’anno 2025. Come è possibile immaginare, per il prossimo anno è previsto il ritorno di tanti titoli di successo e anche l’arrivo di contenuti inediti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Netflix rivela i nomi dei titoli che arriveranno sulla piattaforma nel 2025

Nel corso delle ultime ore il colosso dello streaming Netflix ha rivelato ufficialmente i nomi dei nuovi contenuti multimediali che arriveranno sulla piattaforma nel corso del 2025. Come già accennato in apertura, si tratta di titoli di rilievo, molti dei quali decisamente attesi dai vari fan di tutto il mondo. Si tratta sia di film ma soprattutto di serie tv.

Tra queste, è stato confermato in primis il ritorno di Mercoledì nella seconda stagione (immaginiamo che arriverà durante il periodo di Halloween). Grande ritorno anche per la serie tv Squid Game. Quest’ultima tornerà a breve sulla piattaforma con la seconda stagione, ovvero il 26 dicembre 2024. A quanto pare, però, il colosso dello streaming ha già confermato l’arrivo della terza stagione, in arrivo presumibilmente anch’essa durante il periodo natalizio del 2025.

Netflix, durante l’annuncio, ha così commentato: “Quindi, guardando al 2025, avremo nuove stagioni dei nostri più grandi show: Mercoledì, Squid Games e Stranger Things, oltre ai nuovi show di Shonda Rhimes e Ryan Murphy, un nuovo film di Knives Out di Rian Johnson e Danile Craig, Frankenstein di Guillermo del Toro e persino il ritorno di Happy Gilmore. Quindi non potremmo essere più entusiasti di dove ci troviamo in questo momento e di dove stiamo andando”.

Un dettaglio di rilievo che emerge da quanto dichiarato è la possibile assenza dell’arrivo della seconda stagione di One Piece. Che quest’ultima sia stata rimandata al 2026? Staremo a vedere se arriveranno o meno delle conferme o delle smentite in merito.