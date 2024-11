Con una mossa inaspettata, Apple ha annunciato che d’ora in avanti i nuovi MacBook Air partiranno da una configurazione base con 16GB di RAM. Ma senza aumenti di prezzo. L’annuncio è arrivato insieme alla presentazione dei MacBook Pro con processori M4. Arrivando a stabilire così un nuovo standard per i MacBookAir con chip M3. Disponibili ora con 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Nonostante questa espansione, il costo di partenza però resta invariato a 1.349€ per il modello da 13″ e a 1.649€ per il 15”.

L’evoluzione della RAM nei MacBook Air per sostenere l’IA

La configurazione standard da 16GB di RAM coinvolge anche il modello da 13” con processore M2. Il quale era rimasto in vendita come opzione più economica. Anche per questo dispositivo, ora dotato di 256GB di archiviazione, non è previsto un aumento di costo, mantenendo la versione base a 1.249€. È però stata eliminata la variante con 512GB di archiviazione. Per chi cerca più memoria, il MacBook Air da 13 pollici è disponibile in una configurazione “top” da 24GB di RAM a 1.809€. Opzione assente nella versione da 15” ma ottenibile tramite configuratore online, con un valore aggiuntivo di 230€

L’aumento della RAM nei MacBook Air sembra rispondere alle crescenti esigenze dell’IA. Secondo Apple, 8GB di memoria sono ormai insufficienti per i carichi legati alle applicazioni AI, rendendo necessario un minimo di 16GB di RAM per supportare almeno la tecnologia AppleIntelligence integrata nei nuovi dispositivi. Il salto dai precedenti 8GB, limite base introdotto nel 2016, evidenzia quindi il tentativo dell’ azienda di adeguarsi ai requisiti moderni. Mantenendo i prezzi stabili per continuare a competere nel mercato dei laptop ultraleggeri.

Questa mossa dimostra anche l’impegno del colosso di Cupertino nel migliorare le capacità del MacBook Air. Il quale già occupa una posizione di rilievo sul mercato dei laptop. A tal proposito il MacBookAir è stato definito come il laptop più popolare al mondo. Evidenziando come la sua evoluzione lo renda un prodotto ancora più competitivo. Il prezzo di partenza negli Stati Uniti rimane di 888€, rendendo la nuova configurazione da 16GB una proposta interessante per coloro che cercano performance avanzate senza dover necessariamente orientarsi sui costosi modelli Pro.