TIM batte Iliad con offerte Power fino a 300 GB

La rincorsa ai primi posti nelle classifiche di gradimento è ricominciata per i vari gestori mobili. Ce ne sono moltissimi che hanno in passato subito diverse problematiche, fino ad affermarsi ad oggi tra i migliori in assoluto. TIM è sicuramente una delle aziende che più di tutte sente la pressione, proprio perché è sempre stata all’apice.

Ora l’obiettivo è ritornare in corsa mettendo gli utenti di fronte ad una scelta: restare con il proprio gestore di provenienza o sbarcare presso una realtà fatta di qualità assoluta. Le offerte di TIM questa volta garantiscono anche tanti contenuti e soprattutto molti benefici, tra cui prezzi molto più bassi.

TIM rispolvera le sue Power con tre soluzioni diverse: eccole qui

TIM ha lanciato tre nuove offerte speciali, perfette per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali e vuole tanta connessione ad internet, minuti e SMS a prezzi competitivi. Ecco cosa propongono:

TIM Power Special: questa è l’offerta ideale per chi vuole il massimo. Con 9,99€ al mese, offre 300 GB di internet in 5G, minuti illimitati per chiamare tutti, e 200 SMS. Se usi molto internet e vuoi il 5G, questa è la scelta giusta. TIM Power Iron: a 6,99€ al mese, ottieni minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di internet in 4G. Con Power Iron hai tutto a un prezzo minore, rinunciando solo al 5G ma con molti giga a disposizione. TIM Power Supreme Easy: questa offerta costa 7,99€ al mese e offre 200 GB di internet in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Se non hai bisogno del 5G e vuoi una grande quantità di giga, Power Supreme Easy fa al caso tuo.

Queste offerte sono pensate per attrarre chi sta pensando di lasciare Iliad o altri operatori virtuali, e sono un ottimo modo per risparmiare senza rinunciare alla velocità e quantità di dati. Solo per il primo mese poi il prezzo è azzerato in tutti e tre i casi.