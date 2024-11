Per i nuovi clienti PosteMobile ha presentato l’offerta “300% Digital”. Quest’ultima include 300GB di traffico dati in rete 4G+ fino a 300Mbps, al costo di 9,99€ al mese. Tale proposta si rivolge in particolare a chi desidera un pacchetto dati ampio e performante, esclusivamente acquistabile online. L’attivazione ha un costo di 10€, a cui si aggiunge una prima ricarica di 10 euro, necessaria per coprire il primo mese di utilizzo.

PosteMobile: controllo dei costi e gestione flessibile con l’app PostePay

La rete utilizzata da PosteMobile è la 4G+ di Vodafone, che offre una copertura sul 99% del territorio italiano. Garantendo così una velocità fino a 300Mbps. Tra i servizi inclusi senza spese aggiuntive figurano “Ti Cerco” e “Richiama Ora”, oltre all’avviso di chiamata e al controllo del credito residuo. In più, l’opzione hotspot è disponibile senza costi aggiuntivi, permettendo di condividere la connessione dati con altri dispositivi. Se si desiderano minuti e SMS illimitati, è possibile integrare il piano con un supplemento di 2€ mensili. Attivando così l’offerta nota come “Creami Extra WOW 300”.

L’app PostePay offre un’interfaccia completa e semplice per la gestione dell’offerta PosteMobile. Inclusa l’attivazione e la disattivazione della tariffa giornaliera per la navigazione internet. In caso di mancato rinnovo, la promo passa a 18 centesimi per minuto di chiamata e per SMS inviato. Invece la navigazione internet costa 2€ al giorno per 500 MB. A meno che non sia disattivata con un messaggio gratuito al numero 4071160.

Le condizioni dell’offerta sono consultabili online, così come la documentazione contrattuale e tariffaria, disponibile anche presso gli uffici postali. Per chi non lo sapesse la “300% Digital” è proposta da PostePay S.p.A., società che fa capo a Poste Italiane, autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica. La velocità di connessione può variare in base a diversi fattori. Tra cui la congestione della rete, la copertura della zona e le specifiche del dispositivo utilizzato.