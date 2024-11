Samsung si prepara a rinnovare la sua offerta di dispositivi con l’uscita del Galaxy XCover8 Pro e di un nuovo tablet della linea Galaxy mTab Active, attesi per metà 2025. La notizia, riportata dal sito GalaxyClub, indica che il colosso sudcoreano è già al lavoro per sviluppare questi nuovi prodotti. Tutti destinati a sostituire i modelli attuali XCover6 Pro e Galaxy Tab Active5. La serie XCover, lanciata per la prima volta nel 2011, è una delle più longeve della linea. Si tratta di dispositivi progettati per resistere a condizioni difficili. Grazie a caratteristiche come certificazioni di resistenza IP e MIL-STD. Il più recente, il GalaxyXCover7, offre già uno schermo FHD+ da 6,6 pollici, connettività 5G e una fotocamera principale da 50 MP. Oltre alla protezione IP68 e Gorilla Glass Victus+. Insomma una combinazione perfetta per chi cerca robustezza e performance.

Samsung XCover e Galaxy Tab Active: una linea che continua a evolversi

Sul fronte tablet, il Galaxy Tab Active5, dotato di display da 8 pollici e processore Exynos 1380, è oggi uno dei modelli più diffusi. Particolarmente apprezzato per la sua capacità di resistere a polvere e acqua, supportare l’S Pen. Ma soprattutto offrire una batteria rimovibile da 5.050mAh, ideale per l’uso in ambienti ostili. Con la prossima generazione, Samsung potrebbe introdurre miglioramenti sia nelle prestazioni che nella resistenza. Confermando così il proprio impegno verso una tecnologia pensata per i professionisti e le persone costantemente in movimento.

L’ azienda non ha aggiornato annualmente la linea XCover. Ma ha comunque mantenuto alta la qualità dei modelli, seguendo le esigenze di mercato. L’XCover8 Pro potrebbe dunque segnare un salto di qualità. Portando allo sviluppo di novità tecniche che assicurano performance avanzate per chi opera in contesti impegnativi. Il dispositivo dovrebbe mantenere la robustezza tipica della serie. Ma integrando nuove tecnologie che possano garantire una migliore efficienza e capacità di risposta.

Allo stesso tempo, l’evoluzione del tablet Galaxy Tab Active mira a soddisfare il mercato professionale. In cui cresce la richiesta di strumenti portatili, sicuri e resistenti. La nuova generazione potrebbe prendere il nome di Active5 Pro o Active6, e presentare caratteristiche superiori al modello attuale. Come una maggiore capacità di memoria e connettività avanzata. L’arrivo dei nuovi XCover8 Pro e Galaxy Tab Active rappresenta quindi un passo in avanti nella direzione di prodotti sempre più specifici, disponibili all’uso persino in condizioni estreme.