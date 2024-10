OnePlus 13 è ufficiale con Snapdragon 8 Elite e ben 24 GB di RAM

Dopo le tante indiscrezioni che sono arrivate sul web durante gli scorsi mesi, è arrivato finalmente il momento della presentazione ufficiale. OnePlus 13 è arrivato ufficialmente a far parte del mondo degli smartphone, presentandosi con un hardware molto potente e con un design sempre all’avanguardia come l’azienda ha abituato i suoi utenti.

Con un processore potentissimo come quello di Qualcomm e con tante specifiche di rilievo, questo smartphone diventa di diritto uno dei flagship da battere, ovviamente in attesa del lancio in Europa e in Italia.

Il design è una garanzia: OnePlus modifica solo qualcosa

Il design non passa inosservato: molto sottile (solo 8,5mm) e leggero per essere così potente. La costruzione in vetro e metallo dà quel tocco premium che ci si aspetta da un flagship. E poi c’è la protezione IP68 e IP69, per resistere a polvere, acqua e persino getti ad alta pressione.

OnePlus 13 offrirà prestazioni da capogiro

Al centro del OnePlus 13 c’è il potentissimo Snapdragon 8 Elite, il tanto chiacchierato processore che sembra essere il più potente su piazza in questo momento. Di fianco ci sono altre caratteristiche hardware di grande livello, partendo da una memoria RAM che va da un minimo di 12 giga fino ad arrivare ad un massimo di 24 giga. Per quanto concerne poi la memoria interna, il taglio minimo è di 256 giga, mentre per chi desidera avere molta più archiviazione, c’è la versione da 1 TB.

All’interno di uno smartphone così potente non poteva mancare un sistema di raffreddamento di livello.questo è stato basato su una nuova camera di vapore, la quale è diventata più grande. È così dunque che si evita il surriscaldamento quando lo smartphone è in carica o quando gli utenti lo spingono al massimo delle sue possibilità.

OnePlus 13 è un fenomeno nella fotografia

Il comparto fotografico è di certo un altro punto forte, grazie alla collaborazione con ormai pluriennale con Hasselblad. Ci sono tre fotocamere a comporre il modulo posteriore: la principale da 50MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica, una ultrawide da 50MP per scatti ampi e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x.

Display da primo della classe come la batteria

Il display è un OLED da 6,82 pollici con risoluzione 2K, capace di adattare il refresh rate da 1Hz a 120Hz. Questo significa un’esperienza visiva super fluida, e la qualità dei colori è da record: DisplayMate gli ha dato un A++.

Per quanto riguarda la batteria, parliamo di 6.000 mAh con tecnologia avanzata al silicio-carbonio. In pratica, più energia in meno spazio. Supporta la ricarica rapida a 100W via cavo e 50W wireless. Quindi, niente più attese infinite per avere il telefono carico.

Prezzi e disponibilità

I prezzi relativi al mercato cinese vedono lo smartphone arrivare a non più di 842 dollari al netto del cambio per quanto riguarda la variante da 24 giga di RAM e 1 TB di archiviazione. Presumibilmente al suo arrivo in Italia, i prezzi li eviteranno fino a toccare cifre oltre i 1000 €.