Siamo arrivati ad ottobre e l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a stupire i suoi clienti con tante offerte strepitose e non solo. Ultimamente, infatti, l’operatore ha reso disponibile anche una super promozione di rilievo che permette di ottenere addirittura fino a 100 GB di traffico dati extra da aggiungere a quelli già previsti dalla propria offerta. A quanto pare, questa promozione continuerà ad essere ancora disponibile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, anche ad ottobre super promo con 100 GB di traffico dati extra

Anche per il mese di ottobre 2024 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di continuare a proporre una super promo di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promozione che permette di ricevere ogni mese ben 100 GB di traffico dati extra da aggiungere a quelli già previsti dalla propria offerta.

In particolare, scegliendo come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica, gli utenti potranno sommare al proprio traffico dati 100 GB extra ogni mese senza alcun costo aggiuntivo. Questo significa che ogni mese gli utenti potranno contare su una enorme quantità di giga per navigare letteralmente in serenità e senza pensieri.

Si tratta di una promozione estremamente conveniente, soprattutto se si ha attiva una delle super offerte proposte dall’operatore virtuale. Tra queste, spicca senz’altro l’offerta mobile denominata Kena 6,99 130 GB. Sfruttando la promozione dell’operatore, gli utenti avranno quindi a disposizione fino ad addirittura 230 GB di traffico dati ogni mese . Gli utenti avranno poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms verso tutti. Il costo rimarrà sempre pari a soli 6,99 euro al mese, nonostante l’enorme quantità di giga messi a disposizione.

L’operatore propone inoltre al momento altrettante super offerte di rilievo. Tra queste, c’è anche l’offerta mobile Kena 5,99 100 GB. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 200 GB.