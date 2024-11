I prodotti Apple come iPhone 16 sono stati vietati in Indonesia come anche la vendita degli ultimi aggiornamenti sui dispositivi come Apple Watch Series 10. La causa principale di questa decisione è dovuta al mancato rispetto degli impegni da parte dell’ azienda. Un altro problema importante è che il divieto si estende anche ai dispositivi che sono stati venduti in precedenza. Questo potrebbe portare ad un peggioramento della situazione anche dal punto di vista di ipotetici turisti che vogliono utilizzare un iPhone nel loro Paese.

Il divieto imposto potrebbe portare a delle ripercussione sul commercio locale poiché questi dispositivi sono molto commercializzati in Indonesia. Ovviamente Apple in tutto questo doveva fare la sua parte poiché se avesse rispettato gli accordi con il Paese non sarebbe stato necessario un divieto di questo tipo. Per l’ Indonesia questa mossa è stata decisa per una questione di impegni con le aziende, ma potrebbe anche avere degli effetti sull’ economia locale. Questo perché le altre aziende potrebbero non affidare più i loro prodotti all’ Indonesia in modo da non rischiare poi degli spiacevoli inconvenienti.

Apple, problemi al centro del divieto

Il divieto imposto in Indonesia è stato approvato quando Apple non ha soddisfatto gli accordi presi con il Paese ospite. Gli accordi prevedevano un investimento di 109 milioni di dollari nelle infrastrutture locali; Apple è arrivata a 95 milioni di dollari. Il restante 14 milioni di dollari ha portato il Ministero dell’ Industria Indonesiano a non rilasciare quelle certificazioni che avrebbero permesso di commercializzare i dispositivi nel paese. Infatti l’ Indonesia chiede di soddisfare il 40% di contenuto locale per operare nel paese. Questo è il motivo per il quale non è stata concessa la vendita dei nuovi dispositivi e neanche la vendita di prodotti che sarebbero dovuti usciere a breve.

In questo momento ancora non è chiaro come Apple avrebbe intenzione di rispondere a questo divieto. Anche perché in questo momento la vendita dei nuovi prodotti non sta andando come previsto per cui ogni mercato ha il suo ruolo fondamentale.