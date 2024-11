Una delle risorse più importanti per l’Europa e l’Italia nel settore dell’energia rinnovabile sono le biomasse legnose. Quest’ultime intendono contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi climatici europei. Nel dettaglio, l’UE intende raggiungere il 32% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. A tal proposito, le biomasse legnose rappresentano una componente importante di tale strategia.

A tal proposito, la regione Lombardia ha introdotto diverse misure. Il loro scopo è ridurre le emissioni inquinanti. Per farlo, la Regione intende puntare sull’innovazione tecnologica e la sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti. Quest’ultimi, infatti, verranno rimpiazzati da soluzioni a biomasse di nuova generazione.

Arrivano interessanti novità per le biomasse in Italia

Per incentivare la transizione verso sistemi di riscaldamento più sostenibili, la Lombardia ha attivato un bando che offre contributi regionali integrativi rispetto al Conto Termico nazionale. I cittadini lombardi possono accedere a finanziamenti significativi. Fino all’80% dei costi per impianti con emissioni di polveri totali inferiori a 5 mg/m3. Con massimali di contributo fino a 30.000€ per i privati. Per i condomini, il contributo arriva al 70%. Mentre per piccole e medie imprese varia dal 55% al 65%.

Suddetto sistema di incentivi ha anche un vantaggio di monitoraggio. Con la registrazione degli impianti nei catasti regionali, è possibile tenere traccia e migliorare la manutenzione delle nuove installazioni.

A tal proposito, Gianluca Gurrieri, rappresentante della Regione Lombardia, ha rilasciato una dichiarazione durante l’Assemblea 2024 dei Soci di AIEL, l’Associazione Italiana Energie Agroforestali. Quest’ultima si è tenuta presso il Museo Nicolis di Villafranca di Verona. Guerrieri ha ribadito l’importanza dello sviluppo tecnologico nel settore delle biomasse per migliorare la qualità dell’aria.

Durante l’Assemblea, il Presidente di AIEL, Domenico Brugnoni, ha elogiato la regione Lombardia per il suo impegno pionieristico nel favorire il rinnovamento tecnologico degli impianti di biomasse. Inoltre, ha sottolineato come l’evoluzione degli apparecchi abbia reso possibile il raggiungimento di una maggiore sostenibilità.