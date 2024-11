Chi di noi non ha mai sentito parlare di Jaguar? Non a caso, parliamo di una realtà che negli anni è riuscita a conquistare tantissimi utenti grazie alle proprie vetture iconiche. Specializzata nel settore delle vetture sportive, la casa automobilistica britannica Jaguar ha mantenuto del tutto invariato tutto prestigio e lo stile che hanno sempre contraddistinto le proprie vetture. Notizia delle ultime ore è che la casa automobilistica britannica ha deciso di interrompere la produzione e di riprendere la vendita nel 2026.

Non a caso, la fine della produzione del SUV Jaguar F-Pace rappresenta la fine della vendita di nuove auto del brand britannico. Una fine delle vendite, naturalmente temporanea, che riprenderà con tante novità a partire dal 2026. Scopriamo insieme tutti i dettagli della decisione di Jaguar e le novità che ci aspettano per il futuro.

Jaguar: fine della produzione, fino al 2026

Giunge al termine la produzione del SUV Jaguar F-Pace e con questa anche la vendita di nuove auto. Come conseguenza, la produzione sarà in pausa fino all’arrivo del nuovo modello previsto per il 2026.

Non dimentichiamo che tra le grandi novità della casa automobilistica britannica ci sono modelli come una GT elettrica da 600 CV, un SUV di lusso e una berlina. Non a caso, si tratta di novità del tutto importanti che confermeranno il grande lavoro che da sempre viene portato avanti al fine di rispondere alle esigenze degli utenti e di tutti gli appassionati di un brand iconico.

Come anticipato, prima di queste novità da portare su strada, Jaguar prevede di fermarsi per un breve periodo. A tal proposito, anche il direttore marketing Rawdon Glover ad Autocar. JLR ha reso noto che a partire da novembre 2024, le vendite di nuove Jaguar cesseranno in vista della presentazione del nuovo marchio prevista per quest’anno e del lancio del prodotto nel 2026. Non ci resta, dunque, che rimanere in attesa di aggiornamenti.