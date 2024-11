Da lunedì 28 ottobre 2024, CoopVoce reintrodurrà l’offerta Evo 20 a 4,90 euro al mese per nuovi clienti, valida anche nei punti vendita Coop oltre che online. Questa volta, tuttavia, solo il costo di attivazione sarà gratuito, mentre il primo mese sarà a pagamento. L’offerta, precedentemente disponibile esclusivamente online tra il 14 e il 20 ottobre con attivazione e primo mese gratuiti, sarà ora aperta a tutti coloro che richiedono la portabilità del numero, con possibilità di attivarla fino al 27 novembre 2024, salvo proroghe.

Ritorna l’offerta Evo 20 di CoopVoce

Evo 20 comprende minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 20 GB di traffico internet mobile in 4G. I nuovi clienti possono richiedere la portabilità da qualsiasi operatore nazionale e attivare la SIM anche con il formato digitale eSIM, che elimina la necessità di una scheda fisica. Alternativamente, CoopVoce consente l’identificazione tramite SPID, semplificando ulteriormente l’attivazione online. L’offerta è disponibile anche con la Self SIM, acquistabile in negozio a 9,90 euro, includendo il costo di attivazione e il primo mese. Anche i già clienti potranno accedere a Evo 20, pagando però un costo una tantum di 9,90 euro oltre al primo mese anticipato.

Da circa 17 anni operatore Full MVNO, CoopVoce utilizza la rete TIM 4G, che offre velocità di navigazione fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Dopo la dismissione della rete 3G nel 2022, la connessione è ora garantita esclusivamente in 4G e con supporto VoLTE per chiamate più rapide e stabili. A partire dall’autunno 2024, il servizio sarà disponibile anche su rete Vodafone, e l’introduzione del 5G è prevista per il 2025.

Le offerte CoopVoce permettono di consumare minuti, SMS e dati anche in roaming UE alle stesse condizioni italiane, con un limite sui Giga che può aumentare dopo i primi 30 giorni di soggiorno all’estero. In caso di credito insufficiente al rinnovo, l’offerta viene sospesa per 30 giorni, durante i quali si applica la tariffa base per minuti e SMS.