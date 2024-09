Jaguar pronta a rivoluzionare il futuro: tutto elettrico dal 2026

Jaguar sta per affrontare una delle più grandi trasformazioni della sua storia. Il CEO, Rawdon Glover, ha dichiarato che la nuova gamma completamente elettrica del marchio sarà molto diversa da quella attuale. In particolare, i nuovi modelli costeranno il doppio rispetto a quelli in vendita oggi. Un cambio d’effetto che porterà i prezzi medi ad alzarsi decisamente oltre le aspettative: da 55.000 a oltre 100.000 sterline.

Ma come reagiranno i clienti a questa svolta lussuosa? Glover ha assicurato che alcuni elementi iconici del DNA Jaguar saranno preservati, inclusi i riferimenti alla storia del marchio. Tuttavia, Jaguar non vuole rimanere ancorata al passato. Ha infatti reinventato il proprio logo, adattandolo a un design più moderno, per riflettere la sua nuova identità. Il primo esempio di questa trasformazione sarà un concept GT elettrico che sarà svelato negli Stati Uniti a dicembre. Questa vettura rappresenterà l’inizio di un periodo di “reset”, durante il quale il marchio potrebbe restare senza modelli sul mercato fino al prossimo anno.

La roadmap Jaguar

Glover ha spiegato che Jaguar punta a competere con marchi come Bentley, posizionandosi nel segmento delle auto elettriche di lusso. Ma la vera novità sta nel metodo di progettazione. Il marchio non è partito da una piattaforma EV già esistente. Al contrario, ha sviluppato un design inedito, costruendo l’ingegneria attorno ad esso. Questa nuova generazione di veicoli si discosterà nettamente dall’attuale estetica, inclusa la I-Pace, che ha segnato l’ingresso nel mondo elettrico. Nonostante la I-Pace sia stata un esperimento fondamentale, sarà ritirata dal mercato. Solo la F-Pace resterà in produzione fino alla fine del 2025, dopodiché Jaguar cesserà temporaneamente la produzione.

In un mercato in continua evoluzione, Jaguar rischia grosso con questo piano ambizioso. La scommessa di Glover potrebbe trasformare il marchio britannico in un leader nel segmento elettrico di lusso. Tuttavia, non ci sono garanzie di successo. Le incognite sono molte, ma la direzione è chiara: guardare al futuro senza paura di cambiare. Questa strategia porterà Jaguar a trionfare o a fallire? Il mondo dell’automotive attende con impazienza di vedere i risultati di questa audace metamorfosi.