Un gruppo di scienziati dell’Università Tecnologica di Varsavia, guidato dal professor Robert Olszewski, ha recentemente pubblicato uno studio che esplora le condizioni necessarie per la crescita di alberi su Marte. Questa ricerca, presentata all’evento “Astrobiology and the Future of Life Meeting” presso il Lunar and Planetary Institute di Houston, rappresenta un passo in avanti nella comprensione delle possibilità di terraformazione del pianeta rosso.

Il bacino di Hellas e le opportunità di terraformazione

Inaspettatamente, lo studio ha individuato nel bacino di Hellas, una regione a bassa elevazione, l’area più idonea alla crescita delle piante terrestri su Marte, anziché nelle zone equatoriali come inizialmente ipotizzato. Secondo Olszewski, la vita vegetale sarebbe comunque impossibile con le attuali condizioni marziane. Tuttavia, il bacino di Hellas offre un clima più stabile grazie alla sua altitudine e alla maggiore pressione atmosferica, che insieme creano le basi per un potenziale ambiente adatto alla crescita degli alberi.

Per rendere questo scenario plausibile, lo studio indica alcune modifiche fondamentali. Innanzitutto, sarebbe necessario aumentare la temperatura marziana di decine di gradi per favorire la fotosintesi e la sopravvivenza delle piante. Inoltre, occorrerebbe stabilizzare le variazioni giornaliere di temperatura e garantire una stagione di crescita minima di 110 giorni marziani. L’aumento della CO₂ nell’atmosfera marziana potrebbe contribuire a creare un effetto serra artificiale, aumentando così la temperatura superficiale e migliorando le condizioni ambientali.

Marte, con la sua orbita eccentrica, offre vantaggi unici. L’emisfero meridionale del pianeta gode infatti di estati più calde quando Marte si avvicina al Sole, condizioni che, unite alla particolare configurazione del bacino di Hellas, potrebbero rappresentare le prime basi per la vita vegetale.

Verso la futura colonizzazione di Marte

Nonostante queste teorie sembrino tratte da un racconto di fantascienza, aprono nuove possibilità per l’esplorazione spaziale e la terraformazione. Tuttavia, enormi ostacoli tecnici e ambientali restano da affrontare prima di poter realizzare un simile progetto. L’imprenditore Elon Musk, tra i più celebri sostenitori della colonizzazione di Marte, ha ribadito la sua ambizione di realizzare missioni senza equipaggio e portare esseri umani su Marte. Tuttavia, afferma che il successo di tali iniziative potrebbe dipendere da futuri sviluppi politici negli Stati Uniti.