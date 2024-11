Risparmio notevole per tutti gli utenti che vogliono acquistare la Xiaomi Smart Band 8 Pro, una smartband assolutamente notevole sotto molteplici punti di vista, a partire proprio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che apre le porte verso un mondo di prestazioni, dietro il pagamento di un quantitativo davvero ridottissimo.

Il modello è disponibile nella sua più classica versione, con colorazione nera, e cinturino realizzato in silicone, facilmente intercambiabile con uno dei tanti disponibili sul mercato, e chiusura che ricorda quanto possiamo vedere sull’Apple Watch. Il prodotto presenta un display AMOLED da 1,74 pollici di diagonale, completamente touchscreen, con luminosità massima di 600 nits, facilmente utilizzabile sotto la luce solare diretta, ed anche densità di pixel di 336 ppi, con frequenza di aggiornamento che si ferma a 60Hz.

Xiaomi Smart Band 8 Pro: l’occasione perfetta su Amazon

Come tutte le smart band di Xiaomi, anche la corrente parte da un prezzo di vendita che non risulta essere troppo elevato: 69,99 euro. Già di per sé sarebbe acquistabile ad occhi chiusi dal consumatore, ma Amazon ha voluto andare ancora oltre, mettendo a disposizione un altro sconto di 10 euro, così da poter arrivare a spendere, sempre per prodotto consegnato a domicilio gratuitamente, solo 59 euro. Per effettuare l’acquisto, eccovi il link.

Le funzioni su cui gli utenti possono fare affidamento sono davvero tantissime: monitoraggio della frequenza cardiaca (migliorata del 10%), percentuale di ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, stress, respirazione e del ciclo mestruale. E’ presente un chip GPS integrato, per la visualizzazione della posizione su mappa, sono disponibili oltre 150 attività sportive differenti, senza dimenticarsi della resistenza all’acqua fino a 5 atm, nonché di una batteria complessivamente migliore della concorrenza: a tutti gli effetti può raggiungere anche i 14 giorni di utilizzo continuativo.