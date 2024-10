Amazon ha in serbo una piacevolissima sorpresa per tutti gli utenti che sono soliti acquistare sul famoso sito di e-commerce, è infatti disponibile uno sconto assolutamente da non perdere sull’acquisto di un prodotto molto completo e funzionale, stiamo parlando delle cuffiette Oppo Enco Buds2, oggi disponibili a meno di 20 euro.

Compatibili con qualsiasi sistema operativo in commercio, possono essere collegate direttamente tramite connettività bluetooth 5.2, il che amplia decisamente il campo di utilizzo, rendendole estremamente versatili e funzionali. Dato il prezzo veramente ridotto, non è presente la cancellazione attiva del rumore, definita comunemente ANC, ma è disponibile solamente una soppressione del rumore esterno in chiamata, attivo direttamente sul microfono.

Oppo Enco Buds 2: che offerta su Amazon

Il prezzo di vendita di queste Oppo Enco Buds2 lo possiamo considerare letteralmente in caduta libera, infatti il suo valore consigliato sarebbe di 49 euro, ma nessuno si sarebbe mai immaginato di vederle oggi scontate del 49%, fino a scendere a soli 19,99 euro per l’acquisto definitivo, che può essere completato direttamente qui.

Il sistema di controllo si affida direttamente ad un’area di sensibilità posta sulla cuffietta stessa, un meccanismo rodato ed affidabile, che abbandona la scelta di un pulsante fisico, in favore comunque di una resa molto più affidabile e duratura nel tempo. Le cuffiette non presentano certificazioni particolari, risultando ad ogni modo resistenti agli agenti atmosferici, pensando di poterle utilizzare ad esempio durante gli allenamenti all’aria aperta, senza particolari difficoltà o pensieri di vario genere. Per ridurre al massimo la latenza, è disponibile una gaming mode, il che non le rende cuffie da gaming, ma cerca comunque di compiere un passo verso gli utenti che sono invece alla ricerca di un prodotto di questo tipo, anche spendendo veramente pochissimo.