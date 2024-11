Quando si parla di auto elettriche una delle questioni emerse riguarda la possibilità di incendi. Nei casi in cui una batteria agli ioni di litio prende fuoco, infatti, il processo di spegnimento risulta più complesso rispetto agli incendi di veicoli convenzionali. Per questo motivo, diversi marchi stanno lavorando a soluzioni specifiche per sopperire a tale problematica. Nel dettaglio, Hyundai Glovis, divisione logistica della casa automobilistica, ha ideato un sistema antincendio innovativo. Quest’ultimo è stato appositamente progettato per le auto elettriche trasportate via nave.

The Korea Economic Daily, un giornale economico, ha riportato che Hyundai ha sviluppato l’EV Drill Lance. Ovvero un dispositivo antincendio a getto d’acqua concepito per intervenire in caso di incendio in spazi ristretti.

Hyundai lavora ad un nuovo sistema contro gli incendi

Il funzionamento dell’EV Drill Lance è semplice ma efficace. Il dispositivo è in grado di perforare il fondo del veicolo per raggiungere direttamente il pacco batteria. A questo punto viene spruzzata sopra dell’acqua dall’interno. Tale procedura si basa su un sistema idraulico che alimenta una turbina, la quale, in meno di due minuti, aziona un trapano capace di penetrare il sottoscocca dell’auto. In questo modo può immettere l’acqua all’interno della batteria.

Con tale procedura, l’incendio viene contenuto e, nella maggior parte dei casi, spento completamente entro 30 minuti. Per facilitarne l’uso sulle navi, l’EV Drill Lance di Hyundai è stato modificato per essere pratico e veloce da posizionare. Inoltre, è dotato di luci LED per garantire una buona visibilità anche in presenza di fumo.

Hyundai Glovis ha già previsto l’installazione dell’EV Drill Lance su 32 delle proprie navi cargo. Ciò con l’intenzione di equipaggiare anche le imbarcazioni a noleggio in futuro. Inoltre, l’azienda ha donato 250 unità di questo dispositivo ai Vigili del Fuoco della National Fire Agency coreana. Un’opzione davvero vantaggiosa che potrebbe presto cambiare l’impostazione stessa del settore della mobilità elettrica.