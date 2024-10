Il 29 ottobre, Xiaomi non presenterà solo i nuovi smartphone della serie 15, come previsto. Questa data infatti segna anche il debutto dei dispositivi Pad 7 e Band 9 Pro. Ampliando così la serie di prodotti per il colosso cinese. La notizia è trapelata da FoneArena, che ha condiviso un poster promozionale con l’annuncio ufficiale. Cosa che ha alimentato l’interesse del pubblico verso la presentazione. A tal proposito, si prevede che Xiaomi, con questi lanci, rafforzerà la propria posizione nei settori dei tablet e dei dispositivi indossabili.

Xiaomi Band 9 Pro: il debutto di un design rinnovato

Tra le novità attese, Xiaomi Pad 7 si prospetta come un dispositivo versatile, con schermo da 11,16 pollici a 144 Hz. Quindi leggermente più ampio rispetto al modello precedente. Sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm. Particolarmente noto per la sua capacità di gestire multitasking e attività grafiche in maniera fluida. Per quanto riguarda la velocità di ricarica, il modello base promette 45W. Una caratteristica che lo posiziona in una fascia decisamente interessante. D’altra parte, la versione Pro sarà supportata dal potente Snapdragon 8s Gen 3. Il quale aumenterà ulteriormente le performance del dispositivo, accompagnato da una ricarica a 67W per una maggiore efficienza energetica. Entrambi i modelli avranno il nuovo HyperOS 2 basato su Android 15. In più integreranno funzionalità di intelligenza artificiale, favorendo così la sinergia tra smartphone e tablet.

Poco si conosce sulla nuova Xiaomi Band 9 Pro, ma le aspettative sono alte. Il dispositivo indossabile, rispetto alla versione standard, presenterà un display più ampio e squadrato. Dunque abbandonerà la tradizionale forma a “pillola.” Tale cambiamento ne esalterà l’estetica, ma renderà anche l’interfaccia più funzionale. Si prevede poi, che il vetro del display sarà leggermente curvo ai bordi, contribuendo a un design elegante e armonioso. Insomma, Xiaomi sembra voler offrire una smartband che unisca stile e praticità. L’azienda punta infatti ad un pubblico attento al design, ma senza compromettere l’efficacia delle funzioni.